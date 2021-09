Rovigo, metteva in dubbio l’efficacia dei vaccini: pescatore 40enne muore di Covid Aveva 40 anni e “aveva scelto di non essere vaccinato”, Alex Mantovan, pescatore di Porto Viro, in provincia di Rovigo, morto di Covid nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca di Trecenta. Era responsabile del settore pesca per il Basso Polesine dell’Associazione per la cultura rurale, il cui presidente è Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d’Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Alex Mantovan aveva appena 40 anni, compiuti un mese fa, il 13 agosto: di Porto Viro, in provincia di Rovigo, è deceduto venerdì mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca di Trecenta a seguito delle complicazioni del Covid, a oltre due settimane dal ricovero – avvenuto a fine agosto – in seguito all'infezione e all'insorgenza dei primi sintomi del Coronavirus. Attivo sui social, fino al ricovero aveva condiviso molti post su Facebook che manifestavano dubbi sicurezza ed efficacia sul vaccino. Secondo Il Gazzettino, l’uomo “aveva scelto di non fare la vaccinazione”. E lui non aveva ricevuto nemmeno una dose. Pescatore, Mantovan era stato nominato il 20 luglio scorso come responsabile del settore pesca per il Basso Polesine dell’Associazione per la cultura rurale, il cui presidente è Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d’Italia.

La scelta di non vaccinarsi

L'uomo era stato ricoverato a fine agosto e l’evoluzione dell’infezione non gli ha dato scampo. "Lo conoscevo bene – sottolinea il sindaco di Porto Viro Maura Veronese – sempre schietto e diretto, credeva molto nelle proprie idee. L’ho incontrato tante volte per tutte le sue battaglie per i pescatori, perché la pesca per lui non era solo un lavoro, ma una comunità per la quale provava un forte senso di appartenenza. Una perdita che addolora, al di là della sua giovane età. Alla sua compagna Paola, ai figli e ai suoi genitori manifesto la vicinanza personale e di tutta la comunità".