Rogo improvviso distrugge negozio di giocattoli: “A pochi giorni dal Natale, clienti in lacrime” “Siamo molto scossi, non c’è più niente. Il negozio era pieno di giocattoli e pronto per il Natale” hanno dichiarato i titolari del negozio completamente distrutto a Santeramo in Colle, nella città metropolitana di Bari. Indagini in corso sulle cause del rogo.

“Quando i vigili del fuoco hanno finito di spegnere le fiamme, c’erano soltanto le macerie”, non nasconde la tristezza il titolare del negozio di giocattoli che nella notte tra venerdì e sabato è stato completamente distrutto da un incendio a Santeramo in Colle, nella città metropolitana di Bari. Un rogo che ha distrutto il negozio ma anche tutto quello che vi era all’interno, compresi i tantissimi giocattoli con i quali era stato rifornito l’esercizio commerciale proprio in vista del Natale e dell’aumento di clientela.

Il devastante incendio nelle prime ore di sabato 16 dicembre, durante la notte. Erano circa le tre e mezzo quando è scattato l’allarme con l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari. I pompieri hanno impiegati alcune ore per domare completamente le fiamme e per impedire che si propagassero anche ai palazzi vicini ma per il negozio non c’è stato nulla da fare.

Il fumo e le fiamme hanno costretto anche all’evacuazione degli appartamenti sovrastanti il negozio i cui balconi sono rimasti anneriti. Sui motivi del rogo però sono ancora in corso le indagini e al momento non si esclude nulla. Si cerca soprattutto di capire se il fatto possa essere di origine dolosa. Vicinanza i commercianti colpiti è stata espressa anche dal sindaco della cittadina pugliese.

“I titolari del negozio sono commercianti storici e a loro va la nostra vicinanza”, ha dichiarato infatti il sindaco Vincenzo Casone, aggiungendo: “Il nostro è un paese sempre abbastanza tranquillo e voglio pensare che si sia trattato di un episodio accidentale ma aspettiamo gli accertamenti da parte di chi indaga. Quanto accaduto però lascia l’amaro in bocca perché avvenuto in un periodo particolare in cui stiamo incentivando il commercio e creando armonia”.

“Siamo molto scossi, non c’è più niente. Il negozio era pieno di giocattoli e pronto per il Natale, per noi il periodo più importante dell’anno. Ma non è rimasto nulla” ha dichiarato il titolare del negozio al Corriere del Mezzogiorno, confermando che le indagini sono in corso e al momento non si sa nulla di come si sia innescato l’incendio. "Alcuni clienti piangevano” hanno aggiunto a Repubblica i titolari.