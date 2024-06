video suggerito

Roberto e Lucia muoiono a distanza di poche ore dopo una vita insieme: lei ha saputo ed è crollata La storia di una coppia di coniugi veneziani di Meolo che, dopo una vita insieme, sono morti nello stesso giorno a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

939 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Siete stati assieme in vita e ora anche nella morte, buon viaggio ovunque voi andiate”, è descritta in questa frase di un amico la storia di Roberto Pillon e della moglie Lucia D'Andrea, una coppia di coniugi veneziani che, dopo una vita insieme, sono morti nello stesso giorno a poche ore di distanza l’uno dall’altro. La notizia del loro decesso ha creato grande commozione a Meolo, nella città metropolitana di Venezia, dove la coppia di settantenni era molto conosciuta.

Roberto e Lucia, che hanno sempre abitato a Meolo, sono morti a distanza di circa dieci ore di distanza l’uno dall’altro dopo una vita trascorsa insieme, sia in casa con i figli sia nel lavoro come gestori di diverse pizzerie, aperte in varie località sia nel Veneziano che nel Trevigiano. Entrambi erano anziani e affetti da alcune patologie gravi ma la loro morte così ravvicinata, come un segno che uno non poteva restare senza l’altra, ha destato un profondo cordoglio nelle comunità in cui erano conosciuti sia per lavoro che come famiglia

Roberto Pillon, dopo una vita in pizzeria prendendo le redini del locale di famiglia, aveva aperto con la moglie altre pizzeria poi lasciate ai figli ma in cui ha dato la sua mano fino e quando il fisico ha retto. L’uomo era stato colpito da un malore grave che lo aveva lasciato incapace di autonomia nei movimenti. Poi, come ricostruisce il Messaggero, si era aggravato fino alla necessità di ricovero all’ospedale di Treviso.

Giovedì i medici hanno comunicato che per l’uomo non c’era più nulla da fare. Di fronte alla terribile notizia, la moglie, già malata, si è sentita male ed è svenuta senza più riprendersi. Inutile per lei la corsa in ospedale dove i medici che ne hanno dichiarato il decesso poche ore dopo il marito. I funerali della coppia saranno celebrati martedì 11 giugno alle 15.30 nella chiesta arcipretale di Meolo.