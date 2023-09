Ritrovato il professor Roberto Tondi, vittima di incidente a Berlino: “Non ricorda nulla dell’accaduto” Il docente modenese era improvvisamente sparito nell’agosto scorso mentre si trovava in Germania. Nelle scorse ore l’uomo ha chiamato casa raccontando quanto gli era capitato e di essere ora in un ospedale di Berlino.

A cura di Antonio Palma

È stato ritrovato il professor Roberto Tondi, il docente modenese che era improvvisamente sparito nell'agosto scorso mentre si trovava in Germania. La buona notizia per famigliari e amici è arrivata proprio per voce dello stesso docente di fisica dell’Istituto “Enrico Fermi” di Modena. Il 52enne infatti ha telefonato ai parenti nelle scorse ore, confermano di essere arrivato in Germania come previsto ma di essere stato vittima di un incidente e per questo di essere stato poi ricoverato in un ospedale di Berlino.

Del professor Roberto Tondi si erano perse le tracce il 21 agosto scorso quando, dopo aver preso un volo per la Germania, non aveva più dato notizie ai familiari in Italia. Il docente era arrivato a Berlino per una vacanza studio di una settimana, un corso di tedesco per migliorare la lingua. Una volta arrivato nel Paese nord europeo, però, i parenti non erano più riusciti a contattarlo in alcun modo, nonostante la promessa di risentirsi nei giorni successivi. Col passare dei giorni si erano messi in allarme e molti ormai temevano potesse essergli accaduto qualcosa di brutto.

I parenti nelle scorse settimane avevano lanciato numerosi appelli sia sui social sia attraverso la trasmissione di “Chi l’ha visto?". Ieri infine la svolta a lieto fine con la telefonata da un ospedale di Berlino in cui il professore è ricoverato per un incidente di cui è stato vittima in Germania. Lui stesso si è messo in contatto con i familiari raccontano l'accaduto. Durante l'incidente ha perso anche il suo cellulare e così ha dovuto chiedere in prestito un altro telefono per poter contattare casa.

Leggi anche Incidente a Brandizzo, gli ultimi video sui social dei 5 operai travolti e uccisi da un treno

Dopo le cure mediche, ha detto di sentirsi meglio ma per ora rimane ricoverato in Germani perché deve rimanere in osservazione. "È ricoverato dal 25 agosto in un ospedale in Germania dopo avere avuto un incidente ma non ricorda nulla dell’accaduto, adesso sta meglio ma deve rimanere ancora sotto osservazione" ha rivelato infatti al Resto del Carlino la sorella, aggiungendo: "Ha perso il cellulare ed appena è stato in grado ci ha contattato chiedendo in prestito il telefono di un altro paziente”.