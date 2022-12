Ritorno di fiamma la investe mentre cucina, donna muore ustionata: la tragedia in casa La tragedia si è consumata in un’abitazione di Ormelle, piccolo comune a est del capoluogo trevigiano dove la donna risiedeva con i parenti. L’anziana è deceduta nelle scorse ore dopo un giorno di agonia nel reparto Grandi Ustionati di Padova.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Un gesto quotidiano come quello di cucinare ai fornelli della propria abitazione è costato la vita una anziana donna residente nel Trevigiano. Un ritorno di fiamma infatti l'ha investita in pieno e non le ha lasciato scampo.

La tragedia si è consumata in un'abitazione di Ormelle, piccolo comune a est del capoluogo trevigiano dove la donna risiedeva con i parenti. Qui martedì sono giunti i primi soccorsi medici per la vittima però purtroppo si sono rivelati vani.

L'anziana 79enne Kaur Singh, questo il nome della vittima, è deceduta nelle scorse ore dopo un giorno di agonia in ospedale dove era stata trasportata ieri.

L'allarme era scattato in tarda mattinata quando sul posto erano accorsi i vigili del fuoco di Motta di Livenza e il personale sanitario del Suem 118. La donna era stata stabilizzata e poi trasportata in codice di massima urgenza a Padova con un elicottero di soccorso, allertato dalla centrale operative vista la gravità delle ustioni.

I medici hanno fatto di tutto per la donna ma troppo gravi si sono rivelate le ferite causate dalle fiamme che l'hanno avvolta mentre cucinava nella propria abitazione di via Papa Luciani. La 79enne è morta oggi, mercoledì 28 dicembre, nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale civile di Padova.

Quando era scattato l'allarme, poco dopo le 11 di martedì, la donna infatti era stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale con ustioni gravissime su oltre l’80 per cento del corpo. In ospedale era arrivata i condizioni già critiche che col passare delle ore si sono aggravate ulteriormente, fino al decesso.

Sull'incidente domestico indagano i carabinieri ma l'ipotesi è che la donna sia stata vittima di un ritorno di fiamme per il malfunzionamento della cucina a gas.