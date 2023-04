Rischio salmonella, soppressa nostrana richiamata dal mercato: l’avviso del Ministero della salute Richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di soppressa nostrana, venduta con vari marchi e denominazioni ma prodotta dallo stesso salumificio, a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori.

A cura di Antonio Palma

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di soppressa nostrana, venduta con vari marchi e denominazioni ma prodotta dallo stesso salumificio, a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Il richiamo dagli scaffali dei negozi è stato disposto a causa di una possibile presenza di salmonella nel prodotto.

I prodotti coinvolti sono distribuiti in confezioni da circa 100 grammi ciascuna con il numero di lotto 10264F e varie scadenze o termine minimo di conservazione. Tutti i marchi di soppressa nostrana richiamati sono stati prodotti dal Salumificio Sant’Orso, nello stabilimento di Caltrano, in provincia di Vicenza.

I prodotti interessati dal richiamo sono la soppressa nostrana venduta a marchio Arte – I Buoni Salumi della Tradizione con termine minimo di conservazione fisati al 13/07/2023 e al 25/07/2023; la Soppressa nostrana Salumificio Sant’Orso con il Tmc 06/07/2023; Soppressa nostrana I Buoni Salumi d’Italia con Tmc fissati all’11 luglio 2023, all’8 luglio 2023 e al 22 luglio 2023.

Sempre a causa della possibile presenza di salmonella, richiamato dai negozi anche un lotto di Purea di sesamo da agricoltura biologica venduto a marchio dmBio in confezioni di vetro da 250g. I prodotti interessati dal richiamo sono quelli con scadenza fissata al 21/02/2025 e 25/02/2025.

Il ministero della salute ha diffuso inoltre il richiamo da parte dell’operatore di due lotti di quinoa bianca a marchio Samrat per la presenza del pesticida clorpirifos e di clorati. Si tratta di alimenti prodotti dall’azienda Agritrade Sac in Perù e confezionati da Uniontrade Spa. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 500 grammi con i numeri di lotto 123025QU e 123046QU e scadenze fissate al 25/07/2024 e al 15/08/2024.