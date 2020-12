Il ministero della Salute ha annunciato con una nota pubblicata sul proprio sito internet ufficiale di aver richiamato per il rischio di presenza di allergeni Sabato – Frollini di Mais con Zenzero Candito e Olio essenziale di Bergamotto del marchio On – Le Furezze. Il lotto interessato dal provvedimento è il numero E333/54 prodotto da Le Furezze di F. Iseppato nello stabilimento di Via Alberto da Giussano, 36 a Bovolone, in provincia di Verona, e con data di scadenza fissata al maggio 2021. Le confezioni oggetto del richiamo sono quelle da 150 grammi, rispetto alle quali è stata riscontrata la presenza di una etichettatura non corretta: all'interno, infatti, vi è del sesamo nero, che è un allergene, che non è stato dichiarato nella lista degli ingredienti.

Pertanto, è la raccomandazione del Ministero della Salute, "chiunque abbia acquistato il prodotto è pregato di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto, il quale a sua volta provvederà al rimborso o al cambio con un altro prodotto dallo stesso valore". Soltanto a dicembre, il Ministero ha pubblicato tre avvisi di richiamo, incluso quello dei frollini di mais. Lo scorso il 16 dicembre Lidl aveva deciso il ritiro dagli scaffali dei suoi supermercati di due lotti di Croccante con sesamo per un possibile rischio chimico per i consumatori. Come recita l’avviso pubblicato sul sito del Ministero della salute, il richiamo del prodotto è dovuto alla potenziale contaminazione con ossido di etilene dell’ingrediente semi di sesamo. Lidl invita i consumatori che avessero acquistato il prodotto, a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza lo scontrino. Prima ancora, la stessa decisone è stata presa anche per un lotto di formaggio a latte crudo Formaggella prodotta e venduta a marchio “Chiarelli Pierluigi” per possibile rischio microbiologico per i consumatori.