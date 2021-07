Un bambino di 11 anni la scorsa notte è riuscito a lasciare l'hotel riminese dove alloggia insieme ai genitori per "esplorare" la città. Poi, dopo la segnalazione ai carabinieri di alcuni passanti che l'hanno visto e si sono insospettiti, il ragazzino è andato a nascondersi per non farsi trovare. Naturalmente i militari non si sono dati per vinti e verso le 2.30 l'hanno trovato in uno stabilimento balneare di fronte a piazzale Fellini.

Il bambino, figlio di una famiglia proveniente dalla provincia di Bolzano, era in vacanza in un albergo a Marina Centro quando, approfittando del fatto che il padre stava dormendo, ha calzato le scarpe e stando molto attento a non fare rumore ha preso l'ascensore ed è uscito dalla struttura ricettiva attraversando indisturbato anche la hall. Quindi, una volta in strada, si è messo alla ricerca di una sala giochi. Naturalmente vista l'ora – e anche il fatto che fosse un giorno festivo – ha trovato tutto chiuso e incrociato pochissime automobili. Ha quindi girovagato nella zona, dal bagno 26 al bagno 9, dove è stato rintracciato. Poco prima a dare l'allarme al 112 erano stati alcuni passanti che, memori di quanto accaduto nel Mugello la scorsa settimana, hanno preferito allertare le forze dell'ordine. Quando i militari l'hanno trovato ha detto di essersi nascosto per fare in modo che nessuno sapesse della sua fuga, e che l'idea era di rientrare indisturbato in albergo nella speranza che i genitori non si accorgessero della sua "avventura". Il ragazzino, in ottime condizioni di salute, è stato affidato al padre ed entrambi hanno fatto rientro in albergo.