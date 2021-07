Rientra in Sicilia per le vacanze, 58enne muore schiacciato da un trattore mentre aiuta un amico Una tragedia quella che ha colpito il piccolo comune di Coronia, nel Messinese, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un trattore. L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio all’interno di un capannone dove la vittima si era recata per aiutare un amico a effettuare alcuni lavori di riparazione proprio sul mezzo agricolo.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Si chiama Giuseppe Ricciolino l'uomo che nel tardo pomeriggio di domenica è morto schiacciato da un trattore nei pressi della sua abitazione a Caronia, in provincia di Messina. Un incidente, secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia locale, avvenuto durante alcune operazioni di riparazione che la vittima stava facendo proprio al mezzo.

Ricciolino, che da tempo risiede al Nord, sarebbe tornato nella sua città d'origine per qualche giorno. Ieri pomeriggio un amico gli avrebbe chiesto una mano per effettuare delle riparazioni al suo trattore, e così Ricciolino ha raggiunto il garage della casa dell'uomo dove si trovava il mezzo che ha iniziato a sollevare mediante una pompa idraulica. Ed è stato in questo momento che lo strumento ha ceduto di colpo travolgendo il 58enne per il quale non c'è stato nulla da fare.

Ricciolino è stato travolto in pieno dal trattore che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i soccorsi intervenuti tempestivamente sul posto, per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Intervenuti oltre ai carabinieri della stazione di Caronia e dalla compagnia di Santo Stefano di Camastra, anche i vigili del fuoco e il 118. Dopo i primi rilievi del caso, la struttura ed il mezzo agricolo sono stati posti sotto sequestro e, dopo il via libera del magistrato di turno, è stata autorizzata la restituzione del corpo alla famiglia.