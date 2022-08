Davide ridotto in fin di vita per scambio di persona: “Neanche in un film, ora ci vuole un miracolo” Il dolore dei familiari di Davide Ferrerio, pestato in strada per scambio di persona: “Un’aggressione che non possiamo accettare. Non riusciamo a capacitarci di quanto avvenuto”.

A cura di Antonio Palma

“Neanche la sceneggiatura di un film da Oscar sarebbe stata così inverosimile, come la storia di mio figlio” sono le parole di dolore e sconforto della mamma di Davide Ferrerio, il giovane inseguito, selvaggiamente picchiato e ridotto in fin di vita a Crotone da uno sconosciuto per uno scambio di persona.

Una dinamica accertata dagli inquirenti, grazie alle telecamere di sorveglianza della zona che hanno ripreso tutto, e che aggrava il dolore di familiari e amici del ventenne che non riescono ancora a capacitarsi di tanta violenza.

"Un'aggressione che non possiamo accettare. Non riesco a capacitarmi di quanto avvenuto. Il fatto che si tratti di uno scambio di persone mi fa inc… ancora di più. Quello che ha fatto questo criminale è fuori dalla grazia di Dio" ha dichiarato il padre di Davide riferendosi al 23enne Nicolò Passalacqua, arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio.

Il giovane è stato inquadrato perfettamente dalle telecamere che hanno registrato tutte le fasi del pestaggio e i momenti precedenti. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore era con una ragazza di 17 anni, la madre di questa, il compagno della donna e il figlio della coppia alla ricerca di un uomo di 31 anni che aveva chattava online con la minore e aveva chiesto di incontrarla.

Il 31enne avrebbe intuito il pericolo e avrebbe scritto sui social alla ragazza che indossava una maglietta bianca per sviare i sospetti su di lui. Maglietta bianca che però indossava Davide Ferrerio che si trovava nella stessa zona. Nicolò Passalacqua quindi gli è andato incontro minaccioso. Davide Ferrerio ha cercato di far capire che c’era un errore di persona ma, visto il pericolo, ha iniziato ad allontanarsi. A questo punto è stato rincorso e colpito con violenti pugni al volto rimando esanime sull’asfalto.

Soccorso e trasportato all’ospedale di Catanzaro, Davide è stato poi trasferito a Bologna, in un centro specializzato, ma le sue condizioni restano gravissime. "Davide è ancora pieno di tubi con gli occhi chiusi” ha raccontato il padre a "Morning News", aggiungendo: “Un chirurgo ci ha contattato per vedere se ci sono possibilità di intervenire, ma spero che dal cielo abbiano pietà di un ragazzo innocente".