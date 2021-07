Richiamo per il salmone norvegese affumicato North King: possibile presenza di corpi estranei È stato richiamato dal mercato a scopo precauzionale un lotto di salmone norvegese norvegese “North King” a causa della presenza di un corpo estraneo ritrovato da un cliente. Il lotto in questione comprende diverse date di scadenza 04/05/09/10/11/13/18 agosto 2021. Si consiglia a chiunque sia in possesso del lotto in questione di non consumarlo.

A cura di Redazione

Il salmone affumicato North King

È stato ritirato dal mercato a titolo cautelativo un lotto di salmone affumicato norvegese "North King" a causa della presenza di un corpo estraneo ritrovato da un cliente. Il lotto in questione è lo L214179 con date di scadenza 04/05/09/10/11/13/18 agosto 2021.

Il salmone affumicato norvegese "North King" è un prodotto distribuito da Agroittica Lombarda S.p.A. e la catena informa che il lotto di salmone affumicato interessato dal richiamo è stato acquistato presso le pescherie dei Cash dal 30/06/2021 al 19/07/2021. Si tratta del salmone norvegese affumicato da 500 grammi. "A causa di un reclamo cliente su ritrovamento di corpo estraneo, si ritiene preferibile, a titolo cautelativo, il richiamo del lotto in oggetto per ulteriori controlli".

Al momento non sono stati segnalati altri reclami da parte di clienti che hanno riscontrato il medesimo problema. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti", ha raccomandato a chi fosse ancora in possesso della confezione richiamata, di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione portando la fattura.