Richiamate mazzancolle da supermercati Migross e Coop: possibile presenza di Listeria. L'allerta Ritiro precauzionale delle Code di mazzancolle tropicali sgusciate precotte per possibile presenza di listeria monocytogenes. Il prodotto è venduto nei supermercati Coop e Migross.

A cura di Biagio Chiariello

C'è un richiamo richiamo volontario e precauzionale da parte del produttore di un lotto di code di mazzancolle tropicali sgusciate precotte a marchio Fiorital. Si tratta di un prodotto venduto dalle catene di supermercati Migross e Coop.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 200 grammi con il numero di lotto FB24228470 e la data di scadenza 10/10/2024.

L’azienda Fiorital Spa ha prodotto le code di mazzancolle richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in località Marittima Fabbricato 114, a Venezia.

L’avvertenza è chiaramente quella di “non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita. Per qualsiasi chiarimento o richiesta specifica il consumatore potrà contattare Fiorital S.p.A al numero +39 3358363958″, si legge nel comunicato di Migross.

Non si tratta chiaramente del primo richiamo riguardante un prodotto alimentare per possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. Solo qualche giorno fa abbiamo riportato quello riguardante un lotto di coppa stagionata venduta affettata e confezionata con vari marchi dai supermercati Eurospin e Maxi; ad inizio mese per lo stesso motivo è stato richiamato precauzionalmente un lotto di formaggio Pecorino Sardo DOP a marchio Pascoli Italiani venduto nei supermercati Eurospin; mentre a luglio avevamo scritto del Maxi richiamo di prodotti alimentari tra panini, tramezzini, pinse, piade e focacce confezionate di vario tipo a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes per contaminazione degli ambienti