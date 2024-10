video suggerito

Ricatta l'amante con foto compromettenti, arrestata 22enne di Savona La donna, di 22 anni, aveva chiesto a un savonese denaro altrimenti avrebbe diffuso sue foto compromettenti alla famiglia, immagini che dimostravano l'esistenza di una relazione sessuale tra i due.

A cura di Davide Falcioni

La Squadra Mobile della polizia di Savona ha tratto in arresto una giovane di 22 anni per estorsione nei confronti di un cittadino savonese: al termine di una delicata indagine, i poliziotti l’hanno fermata mentre stava ricevendo del denaro dalla vittima.

Stando a quanto ricostruito, la cifra era il compenso per evitare la divulgazione ai familiari dell’uomo di fotografie compromettenti che dimostravano l'esistenza di una relazione sessuale tra i due. La vicenda trae origine da precedenti richieste di denaro da parte della giovane che, secondo la ricostruzione dei fatti, si era già fatta consegnare dall'uomo diverse migliaia di euro con le stesse identiche modalità.

Le indagini hanno permesso inoltre di individuare una complice, una donna di 31 anni, connazionale dell'arrestata, che è stata rintracciata e denunciata in stato di libertà per il reato di estorsione in concorso nonché per il reato di sfruttamento della prostituzione.