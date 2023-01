Riapre bar “San Vito” accanto al covo di Messina Denaro. Il titolare: “Mai visto nel nostro locale” Riapre oggi il bar “San Vito” situato a 98 metri dal covo di Matteo Messina Denaro. A Fanpage.it il titolare ha raccontato di non aver mai riconosciuto il boss tra la clientela. “Qui entra tanta gente, non abbiamo mai visto qualcuno con quell’aspetto”

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha collaborato Roberto Marrone

"Non abbiamo mai visto entrare una persona con questo aspetto. Anche rivedendo le foto dopo l'arresto, sono sicuro di non averlo mai incontrato". A parlare ai microfoni di Fanpage.it è Salvatore Napoli, proprietario del bar "San Vito" dove sono stati arrestati alcuni dei fedelissimi del boss Matteo Messina Denaro, fermato lo scorso lunedì 16 gennaio in pieno centro a Palermo.

Lo scorso settembre sono state arrestate 25 persone ritenute vicine al boss di Cosa Nostra che era latitante da 30 anni. Il bar dista circa 98 metri dal covo di Messina Denaro e sulla strada tra l'abitazione e il locale vi sono diverse telecamere di sorveglianza. Le immagini delle videocamere hanno permesso alle forze dell'ordine di arrestare più di 20 persone ritenute vicine al boss corleonese, all'epoca ancora in fuga.

"Non abbiamo mai visto Messina Denaro qui – spiega il titolare -. Anche guardando la sua foto, non ricordo una persona con questo viso. Noi qui lavoriamo, incontriamo tanta gente e non facciamo caso a chi entra e a chi esce. Non abbiamo riscontrato alcuna somiglianza con le foto, neanche i nostri dipendenti hanno mai visto nulla".

E sugli arresti effettuati anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza puntate sul bar, il proprietario sottolinea: "Non è un bar che frequentavano assiduamente. Quelle persone frequentano un giro di bar, non soltanto uno. In questo locale avranno arrestato due persone su 25. Noi non sapevamo nulla, neppure dell'indagine in corso. Siamo lavoratori e non c'entriamo nulla con l'accaduto, nessuno di noi è stato coinvolto. Quando abbiamo saputo che il covo di Messina Denaro era qui vicino siamo rimasti sorpresi e siamo contenti che sia finita, ma per noi non cambia nulla. Lavoriamo e basta".

Da lunedì il bar risulta essere chiuso per ferie e oggi si appresta ad aprire per la prima volta dopo l'arresto. "La chiusura era prevista da un mese. Avevamo già programmato queste ferie, non abbiamo nulla da nascondere. Normalmente il nostro orario di apertura è alle 16 del pomeriggio".