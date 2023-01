Restituisce portafogli pieno di soldi: “Dopo due mesi nemmeno un ‘grazie'” La storia di Fabrizio Pazzelli, titolare della tabaccheria Cavour di Macerata, che da due mesi attende un grazie dal proprietario di un portafogli trovato in strada e restituito.

A cura di Davide Falcioni

Brutta cosa, l'ingratitudine. Ne sa qualcosa Fabrizio Pazzelli, titolare della tabaccheria Cavour di Macerata, che due mesi fa – lunedì 14 novembre – ha trovato un portafogli pieno di banconote in una strada della città marchigiana. L'uomo naturalmente non ci ha pensato su due volte e l'ha fatto recapitare, tramite le forze dell'ordine, al legittimo proprietario. Che però, malgrado siano trascorsi ormai 60 giorni, non si è ancora mai fatto vivo neanche per un "grazie".

"Stavo camminando per recarmi al lavoro e ho trovato a terra un portafoglio. L’ho subito raccolto e consegnato a una volante della polizia che, nel giro di poche ore, l’ha dato al proprietario. Ad oggi però non ho ricevuto nessun ringraziamento e questo un po’ mi dispiace", ha raccontato a Il Resto del Carlino, sottolineando che all’interno del portafoglio c’erano diverse banconote da 50 euro oltre a vari documenti. Un bottino che avrebbe potuto fare gola a molti.

Pazzelli, invece, non ci ha pensato un attimo e ha immediatamente restituito il portafoglio. Niente di eroico, intendiamoci: un gesto di semplicissima civiltà. Accortosi del passaggio di una volante della polizia, l'uomo l’ha subito fermata e ha chiesto che il "bottino" venisse restituito al legittimo proprietario. "Sono contento che sia andato tutto per il meglio – ha concluso Fabrizio Pazzelli – anche se, in tutto questo tempo trascorso, nessuno si è fatto vivo. Mi aspettavo almeno di ricevere una telefonata di ringraziamento che invece non c’è stata". Chissà se ora, dopo l'interesse mediatico suscitato dal curioso caso, il proprietario del portafogli deciderà di farsi sentire.