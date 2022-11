Resta sola nel giorno del suo compleanno, zia Rosina festeggia 101 anni con i carabinieri Zia Rosina è stata festeggiata dai carabinieri di Favignana nel giorno del suo 101esimo compleanno quando, a causa del maltempo, i suoi parenti non sono riusciti a raggiungerla sull’isola siciliana.

A cura di Chiara Ammendola

Zia Rosina

A Favignana è praticamente un simbolo, tutti la conoscono come zia Rosina e se ne prendono cura proprio come se fosse una di famiglia. Così quando il giorno del suo compleanno si è ritrovata da sola a casa, i carabinieri della stazione locale si sono immediatamente messi in moto per provare a farle sentire meno la solitudine e così si sono presentati a casa dell'anziana con una torta e tanto affetto.

A causa del maltempo che nelle scorse ore ha colpito la Sicilia, zia Rosina, all'anagrafe Rosa Giangrasso, è rimasta sola nel giorno del suo 101esimo compleanno. I collegamenti marittimi con l'isola di Favignana sono infatti saltati e i parenti non sono riusciti a raggiungere la donna che così ha lamentato l'assenza dei suoi affetti in un giorno tanto importante. A quel punto si sono attivati i carabinieri della stazione di Favignana che hanno deciso di fare una sorpresa a zia Rosina facendole compagnia il giorno del suo compleanno.

I militari, guidati del comandante Leonardo Bileti, non si sono però presentati a mani vuote. Hanno infatti preparato una torta a base di yogurt e mele con tanto di candeline: a immortalare i festeggiamenti alcuni scatti che sono stati poi condivisi sui social dal comando provinciale di Trapani

Non essendo nuovi a questo tipo di visite non è escluso che i carabinieri tornino a trovare zia Rosina anche in occasione del Natale, magari omaggiandola di un pandoro come accaduto l'anno scorso. “È il simbolo di un’intera comunità e della storia di quest’isola, da lei attraversata per un secolo”, le parole del sindaco di Favignana Francesco Forgione in occasione del centesimo compleanno di zia Rosina.