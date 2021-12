Resta bloccato nella neve mentre va in ospedale per delle terapie: salvato dai carabinieri Era rimasto bloccato dalla neve che ha travolto l’Umbria: salvato dai carabinieri che lo hanno portato all’ospedale di Orvieto dove era atteso per le terapie.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta nevicata ha sorpreso un veicolo per il trasporto disabili, che in quel momento stava accompagnando in ospedale un uomo di mezza età che doveva ricevere delle cure sanitarie. Ma per fortuna sono intervenuti i carabinieri, che hanno tratto in salvo l'uomo e lo hanno accompagnato di corsa all'ospedale. L'uomo sta bene, ed anzi il giorno dopo ha anche invitato a casa sua i militari dell'Arma, per ringraziarli.

Tutto è accaduto nelle scorse ore, quando sull'Umbria si è scatenata una violenta tempesta di neve. Edoardo, signore ternano di mezza età, si trovava in quel momento a bordo di un veicolo per il trasporto disabili: stava raggiungendo l'ospedale di Orvieto dove lo attendevano i medici per le sue consuete terapie. Ma è rimasto così bloccato sotto l'improvvisa nevicata, finché non sono giunte le pattuglie dei carabinieri di Allerona (provincia di Terni) che, presidiando la zona interessata dall'abbondante nevicata, tra cui quella di Castelviscardo dove si trovava l'uomo, sono intervenute per liberarlo e portarlo di corsa all'ospedale di Orvieto, dove si è sottoposto alle terapie necessarie. Il giorno dopo, lo stesso Edoardo ha quindi invitato i carabinieri a casa sua, ringraziandoli per un gesto che gli ha permesso di ricevere le cure mediche necessarie: a rappresentare i militari dell'Arma si sono recati il comandante della Compagnia di Orvieto, capitano Giuseppe Viviano, ed il maresciallo maggiore Giovanni Magrini. Ma per tutta la giornata i militari dell'Arma erano stati costretti ad intervenire in diverse zone, tutte prese alla sprovvista dopo l'improvvisa nevicata che aveva colpito un po' tutta l'Umbria.