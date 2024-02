Reggio Emilia, trovati due cadaveri: forse sono madre e figlio, ipotesi omicidio-suicidio I due corpi sono stati trovati a Schiocchi del Cerreto, nel comune di Ventasso, nell’alto Appennino reggiano. Quello dell’anziana, 84 anni, era in una zona boscosa, quello dell’uomo più giovane, 66enne, era in burrone vicino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il cadavere di un'anziana donna è stato ritrovato all'interno di un'auto, apparentemente con ferite da arma da taglio, in una zona impervia e boscosa a Schiocchi del Cerreto, comune di Ventasso, alto Appennino reggiano. Non lontano, in un burrone, un secondo corpo, quello di un uomo più giovane.

Si ipotizza che si tratti di madre e figlio e una possibilità è che il secondo, 66 anni, abbia ucciso la donna 84enne e si sia tolto la vita. Sono in corso accertamenti e sul posto per le indagini e i rilievi ci sono i carabinieri.

