Reggio Emilia, svuota il conto dell’anziano che doveva assistere: 5000 euro spariti in 10 giorni In 10 giorni ha prelevato 5mila euro utilizzando il bancomat dell’anziano che avrebbe dovuto assistere. Per questo un 30enne di Albinea è stato denunciato dai carabinieri.

A cura di Susanna Picone

Apparentemente assisteva un anziano, praticamente ne approfittava per svuotargli il conto in banca. Per questo un uomo di trenta anni è stato denunciato dai carabinieri di Albinea (Reggio Emilia). In meno di dieci giorni, utilizzando il bancomat dell’anziano signore col quale aveva instaurato un rapporto di fiducia, avrebbe effettuato una quindicina di transazioni tra prelievi e acquisti presso attività commerciali impossessandosi di oltre 5.000 euro. Quando è stato scoperto, l'uomo è stato denunciato: ora è accusato di furto aggravato e continuato.

Il trentenne, che vive ad Albinea, posto davanti alle evidenze dei riscontri investigativi dei carabinieri ha ammesso le proprie responsabilità. Era stata la stessa vittima ad accorgersi che qualcosa non andava: l’anziano, un pensionato reggiano di ottantacinque anni, controllando l'estratto conto bancario aveva modo di verificare che tra la fine di ottobre e primi di novembre erano state effettuate col suo bancomat una quindicina di transazioni tra prelievi e acquisti per un totale di 5.000 euro che disconosceva.

A quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane finito nei guai era stato attento a effettuare i prelievi in sportelli diversi e avrebbe usato il bancomat in diverse attività commerciali, ma è stato incastrato dalle telecamere che hanno immortalato il suo volto durante le operazioni. E davanti all’evidenza ha appunto ammesso tutto di fronte ai carabinieri: prendeva il bancomat dell’anziano signore, lo utilizzava, e poi aveva cura di rimetterlo al suo posto.