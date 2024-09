video suggerito

Reggio Emilia, ladri fanno esplodere il bancomat delle poste: rubati 40mila euro in contanti I fatti sono avvenuti intorno all’una di questa notte a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Indagano i carabinieri locali. Le forze dell’ordine sono sulle tracce di una banda specializzata in furti di questo tipo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hanno fatto esplodere il bancomat e sono riusciti a fuggire con un bottino di ben 40mila euro in contanti. Questo è l’esito del colpo messo a segno nel cuore della notte all’ufficio postale di via Verdi 12, a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia.

I fatti sono avvenuti poco dopo l'1 di oggi, sabato 21 settembre. I residenti di via Verdi sono stati svegliati da un botto enorme proveniente proprio dall'ufficio postale: una banda di ladri specializzata aveva appena fatto saltare in aria lo sportello bancomat.

Qualche istante dopo, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, attivati dal centro di telesorveglianza delle Poste, unitamente ai colleghi del nucleo radiomobile di Reggio Emilia. I militari hanno potuto accertare che i malviventi avevano forzato l’entrata a vetro dell’ufficio postale con attrezzi da scasso e, utilizzando un dispositivo esplosivo “a marmotta”, avevano fatto saltare in aria lo sportello bancomat.

Si tratta di un involucro che può contenere fino a 500 grammi di polvere da sparo; a un’estremità presenta una miccia, che viene accesa una volta che il congegno è posizionato nella fessura del bancomat. L’esplosione ha praticamente disintegrato lo sportello e provocato danni molto seri anche all’interno dell’ufficio postale.

Immediata la fuga dei ladri, che si sono appropriati dell’ingente somma di denaro. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri di Rubiera. Al momento, le loro ricerche, estese a tutto il comprensorio ceramico, compresa la vicina provincia di Modena, non hanno dato l'esito sperato. Della banda, dunque, ancora nessuna traccia.