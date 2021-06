Salvato nel canale della Bonifica, nella città di Reggio Emilia. Un bambino di soli 10 anni si era allontanato da casa nel pomeriggio di ieri per andare a giocare. Dopo alcune ore senza fare ritorno, i genitori hanno contattato allarmati il 113 poco prima delle 19 denunciando la scomparsa del piccolo. Così sono iniziate le ricerche: più volanti hanno perlustrato la zona per una buona mezzora, poi il 113 ha ricevuto una nuova telefonata che ha cambiato il corso delle operazioni. Un cittadino ha segnalato che nel canale della Bonifica, all'altezza della rotatoria tra via Gramsci e via del Chionso, c'era un ragazzino in evidente difficoltà.

Gli agenti hanno pensato subito che potesse trattarsi del bambino scomparso, così le volanti si sono dirette sul luogo indicato durante la telefonata al 113. Con loro anche la polizia locale che si è occupata dello smaltimento del traffico per facilitare le operazioni di soccorso. Il bambino di 10 anni era scivolato nel laghetto della chiusa della Bonifica Emilia Centrale senza neppure accorgersene. L'acqua non era molto alta, ma l'impossibilità di uscire aveva spaventato il ragazzino fino quasi a immobilizzarlo sul posto. Gli agenti sono riusciti a farlo uscire dall'acqua, prendendolo poi in braccio nel tentativo di tranquillizzarlo. Il primo movimento del piccolo dopo ore passate nel laghetto è stato quello di aggrapparsi a chi lo aveva salvato, sentendosi finalmente al sicuro. Nonostante fosse impaziente di riabbracciare i genitori, il bambino è stato prima affidato alle cure del 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza. Non ha riportato alcun trauma, ma per sicurezza è stato comunque trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per una visita di controllo. Soltanto dopo il bimbo ha potuto riabbracciare i genitori, sconvolti dall'accaduto.