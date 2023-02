Reggio Calabria, schianto in galleria: muore carabiniere di 47 anni, stava tornando a casa dal lavoro Un carabiniere fuori servizio, il 47enne A.C., è morto oggi in un incidente stradale all’interno della galleria “Limina”, lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, nel territorio di Mammola (Reggio Calabria).

A cura di Davide Falcioni

Un carabiniere fuori servizio, il 47enne A.C., è morto oggi in un incidente stradale all’interno della galleria "Limina", lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, nel territorio di Mammola (Reggio Calabria). Per cause ancora in corso d’accertamento il militare ha perso il controllo della propria automobile, sulla quale viaggiava da solo, mentre, dopo avere concluso il proprio turno di servizio in una caserma della provincia di Vibo Valentia, stava rientrando a casa, a Siderno.

La vettura condotta dal 47enne ha impattato violentemente contro la parete della galleria, tanto che la morte di A.C. sarebbe stata istantanea. Sul posto sono intervenuti oltre al personale del 118 anche una squadra dei Vigili del Fuoco. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti del distaccamento di Siderno della Polizia stradale. In azione anche il personale dell’Anas che sta gestendo l’emergenza ed ha lavorato per ripristinare la circolazione interrotta a causa dell’incidente.

Undici morti sulle strade italiane nell'ultimo weekend

Sulle strade italiane si continua a morire: nel secondo fine settimana del mese di febbraio, (10-12 febbraio 2023) l’Osservatorio ASAPS ha registrato 11 decessi. Nelle 72 ore, sono stati 8 gli automobilisti deceduti, 1 pedone, 1 motociclista e 1 conducente di motoape. L'Asaps ricorda: "Sette gli incidenti mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 5 incidenti fatali. Fra le 11 vittime 4 avevano meno di 35 anni. La vittima più anziana aveva 95 anni, quella più giovane un bambino di 4 anni. Sono state 2 le vittime in Veneto e 1 in Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Sicilia, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte".