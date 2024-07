video suggerito

Reggio Calabria, mamma partorisce dopo 20 ore di travaglio e scopre che il figlio è morto A scoprire la tragedia, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata la stessa mamma che, dopo il parto, prendendo il bambino in braccio si è resa conto che non dava segni di vita.

A cura di Davide Falcioni

Un neonato è morto subito dopo il parto nell'ospedale "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica nel reparto di ginecologia del presidio ospedaliero.

Il papà del bimbo, che avrebbe dovuto chiamarsi Matteo, ipotizzando un caso di presunta malasanità ha presentato una denuncia ai carabinieri e alla Polizia, che hanno avviati i primi accertamenti per fare luce sulle cause del decesso. La cartella clinica è stata acquisita e trasmessa alla Procura di Palmi, la quale avrebbe già iscritto nel registro degli indagati sette persone: non è ancora noto se verrà disposta l'autopsia sul corpo del bambino per accertare le cause del decesso.

I genitori del piccolo, una coppia di Taurianova aspettavano da giorni il lieto evento che invece si è trasformato in tragedia. Secondo i parenti, la mamma, che lavora come infermiera, dopo circa 20 ore di travaglio avrebbe più volte chiesto che le venisse praticato il parto cesareo. Ad accorgersi che qualcosa non andava, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata la stessa puerpera che, dopo il parto, prendendo il bambino in braccio si è resa conto che non dava segni di vita.