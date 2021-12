Ravanusa, 61 famiglie sfollate la sera della vigilia di Natale. Musumeci dirama stato di crisi regionale Sono 120 in tutto gli sfollati dopo l’esplosione della palazzina di via Trilussa a Ravanusa: 61 famiglie dovranno trascorrere la vigilia di Natale lontano dalle loro case.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 120 persone sfollate. Sono 61 i nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare casa dopo l'esplosione della palazzina di via Trilussa a Ravanusa. Nove persone sono decedute e la deflagrazione ha causato la distruzione di diversi edifici. Le 120 persone che hanno dovuto abbandonare i loro appartamenti passeranno la vigilia di Natale e le festività a casa di familiari che hanno dato disponibilità in attesa che i parenti possano rientrare nelle strutture devastate dall'esplosione. Un momento però che non arriverà nel breve periodo: i tecnici della protezione civile hanno dovuto effettuare ben 114 sopralluoghi sul posto dopo il disastro per accertare con precisione il numero dei fabbricati che sono stati anche solo lievemente danneggiati.

Il presidente della Regione Musumeci ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale. Richiesto lo stato di emergenza anche al governo nazionale. Nei giorni scorsi gli sfollati hanno potuto recuperare i loro averi all'interno delle abitazioni abbandonate. Qualcuno ha mandato amici o parenti per non vedere di nuovo l'area devastata dalla fuga di gas. Ad accompagnarli, squadre di soccorritori intervenute nelle situazioni più pericolose. Molti altri però non hanno potuto portare via i propri averi: sono tanti, infatti, i civili che hanno raggiunto figli o parenti nel Nord Italia in attesa di una nuova sistemazione nella loro Ravanusa. Quello del comune in provincia di Agrigento sarà un Natale doloroso. Sono stati annullati tutti gli eventi previsti per le feste in segno di lutto e di vicinanza alle famiglie delle vittime dell'esplosione. Dopo i funerali solenni per le 9 vittime di via Trilussa, le forze dell'ordine sono al lavoro per effettuare tutte le indagini del caso. L'area è stata transennata e interdetta al pubblico. Secondo le prime informazioni, a causare l'esplosione che ha compromesso 8 palazzine, distruggendone interamente 4.