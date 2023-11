Rapina armato una farmacia ma si ferma a tranquillizzare la cliente con l’attacco di panico: arrestato Rapina una farmacia di Torino, ma poi si ferma a tranquillare la cliente che stava avendo un attacco di panico, facendole capire di non aver intenzione di usare la pistola. Il 41enne, già responsabile di altri colpi, è stato individuato e arrestato dalle forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio.

Ha fatto irruzione in una farmacia di Torino per rapinarla impugnando una pistola, ma si è accorto dell'attacco di panico in corso di una cliente che si trovava nel negozio. Il rapinatore si è quindi fermato nel mezzo di una rapina da film e ha tranquillizzato la cliente, chiedendole di calmarsi e facendole capire di non aver intenzione di usare l'arma.

La "cura" mostrata per la cliente ha permesso alle forze dell'ordine di individuare il rapinatore che, nella fretta di aiutare la donna in difficoltà, si è lasciato riprendere dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia. Il 41enne autore del colpo del 13 ottobre è stato quindi individuato e tratto in arresto.

Stando a quanto reso noto, il 41enne è stato accusato di un'altra rapina compiuta in un supermercato di Chivasso. Questa volta, l'uomo si sarebbe presentato con la mascherina chirurgica e con un capello in un Carrefour del posto e nel pomeriggio del 23 ottobre, con la medesima pistola, aveva minacciato lo staff del negozio chiedendo la consegna dell'incasso.

Un tentativo simile era stato effettuato anche nel Mercatò di Brandizzo, ma la chiusura anticipata del negozio aveva fatto fallire il colpo pensato dal 41enne. In tutte le occasioni, il rapinatore avrebbe portato con sé l'arma solo per spaventare le persone all'interno delle attività commerciali e costringerle a fornire l'incasso. A individuare il quarantunenne sono stati i carabinieri di Leinì. A casa aveva una valigia dove aveva infilato lo stretto necessario per una rapida fuga in caso di irruzione da parte dei poliziotti.

L'uomo deve ora rispondere di rapina a mano armata. Ulteriori informazioni sull'identità dell'uomo e sulle motivazioni che hanno spinto il 41enne a fare irruzione armato in diverse attività commerciali saranno fornite con il prosieguo delle indagini.