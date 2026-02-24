Ragazzo di 23 anni trovato morto nel carcere di Ascoli Piceno

Un detenuto di 23 anni è stato trovato morto nel carcere di Ascoli Piceno questa mattina. Gli agenti che hanno lanciato l’allarme lo hanno trovato senza vita nella sua cella durante il giro mattutino di controllo. Sul caso è stato aperto un fascicolo, per il momento contro ignoti.

Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua cella del carcere di Ascoli Piceno, dove era detenuto. L'allarme è stato lanciato da alcuni agenti della polizia penitenziaria che hanno effettuato, come di consueto, il giro mattutino di controllo. Gli agenti si sono accorti che il 23enne non dava segni di vita e hanno chiamato i soccorsi. Nella cella del primo piano dei detenuti comuni è entrato uno degli agenti, che ha constatato che il giovane era senza vita. A quel punto, sono intervenuti i sanitari in servizio e i colleghi del 118.

Nonostante il tentativo di salvargli la vita con le manovre rianimatorie, per il giovane non vi è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Per stabilire le cause della morte del detenuto sarà disposta l'autopsia nelle prossime ore. Secondo quanto finora reso noto, il 23enne aveva avuto in passato problemi di tossicodipendenza.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, nel giugno dello scorso anno il giovane trovato morto era rimasto coinvolto in una rissa durante la quale era stato accoltellato. Un episodio che non sarebbe rimasto isolato, perché da quanto emerso il 23enne era stato aggredito altre volte. Il cadavere del giovane si trova ora all'obitorio dell'ospedale Manzoni di Ascoli. Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo, al momento contro ignoti.