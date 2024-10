video suggerito

Ragazzo di 15 anni azzannato da branco di cani randagi mentre raccoglie lumache col papà: vivo per miracolo Papà e figlio di 15 anni sono stati azzannati da un branco di quattro cani randagi mentre raccoglievano lumache in una zona di campagna nel Leccese: 80 punti di sutura al ragazzo, per poco non presa la giugulare.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia sfiorata a Scorrano, nel Leccese dove un ragazzo di 15 anni e suo padre sono stati aggrediti da un branco composto da almeno quattro cani randagi di grossa taglia mentre si trovavano in campagna. I due stavano raccogliendo delle lumache quando sono stati azzannati. L'episodio, avvenuto di sera, in una zona di campagna lungo la provinciale che collega Scorrano a Nociglia chiamata Supersano, si è verificato qualche giorno fa, il 26 settembre scorso, ma solo nelle scorse ore ne è stata data notizia.

I due hanno riportato ferite profonde e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano. Il padre, nel tentativo di soccorrere il figlio, ha riportato ferite nella zona lombare suturate con una ventina di punti. Più gravi le ferite riportate dal 15enne, azzannato al collo e alle gambe.

Solo per pochi centimetri non è stata interessata la giugulare e si è evitato il peggio. Sono stati necessari oltre 80 punti di sutura. Le sue condizioni sono comunque in netto miglioramento e il giovane è stato dimesso dopo una consulenza.

Quando è scattato l'allarme e sono intervenute le forze dell'ordine, il branco di randagi si era già dileguato e da giorni sono sulle loro tracce senza successo. In passato nella zona era stata segnalata anche la presenza di lupi.

Sono intanto in corso gli accertamenti degli agenti della polizia municipale di Supersano. Non appena le loro condizioni lo permetteranno, padre e figlio hanno fatto sapere che denuncia.