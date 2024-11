video suggerito

Ragazzo brasiliano di 32 anni scomparso a Palermo, la mamma di Fernando: “Ha bisogno di cure, aiutatemi” Fernando, 32enne originario del Brasile, è scomparso a Palermo il 28 ottobre. La madre del giovane si è rivolta alla trasmissione ‘Chi l’ha Visto?’ e durante la puntata di mercoledì 13 novembre ha lanciato un appello dal Brasile. “Mio figlio ha bisogno di cure mediche. Se lo trovate, chiamate le forze dell’ordine, per favore. Sono una mamma disperata”, ha detto in un video. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fernando, 32 anni, scomparso a Palermo.

È dal 28 ottobre che la mamma di Fernando non ha più sue notizie. Il giovane, che ha 32 anni ed è originario del Brasile, è scomparso a Palermo due settimane fa. La madre del giovane si è rivolta alla trasmissione di Federica Sciarelli ‘Chi l'ha Visto?'. Durante la puntata di oggi, mercoledì 13 novembre, la donna ha lanciato un appello dal Brasile.

“Mio figlio ha bisogno di cure mediche. Dai movimenti della sua carta di credito ho visto che il 3 novembre si trovava in un b&b di Palermo. Se lo trovate, chiamate le forze dell’ordine, per favore. Sono una mamma disperata. Grazie a tutti voi", ha detto in un video.

Il 32enne, che lavora come tecnico informatico e da anni vive a Dublino, in Irlanda, all'inizio del mese di agosto aveva detto alla madre che sarebbe dovuto partire per un viaggio di lavoro che l’avrebbe portato prima in Israele, a Gerusalemme, e poi a Washington, negli Stati Uniti. Infine, a ottobre, sarebbe dovuto arrivare a Palermo, come si legge sul sito della trasmissione che ha pubblicato una scheda con tutti i dettagli della scomparsa.

L’ultimo contatto tra la madre di Fernando e il figlio è avvenuto via mail e risale a lunedì 28 ottobre. Il 32enne ha mandato alla mamma una strana lettera, in cui parlava di una minaccia imminente, poi non ha più dato sue notizie. Il suo cellulare al momento risulta spento. Il ragazzo è alto 1.80 metri, ha capelli neri e occhi castani.

Secondo quanto è stato riferito alla trasmissione di Rai3, Fernando dovrebbe avere con sé i documenti. Parla solo portoghese e inglese, ma non italiano. Porta degli occhiali da vista neri di forma rettangolare, come lo si vede nella foto diffusa da ‘Chi L'Ha Visto?'. Chiunque dovesse avvistare il ragazzo o sapere dove potrebbe trovarsi è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine.