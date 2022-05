Ragazzino di 14 anni aggredito e preso a morsi da un cinghiale: è in ospedale Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito e preso a morsi da un cinghiale: è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento.

A cura di Ilaria Quattrone

Stava giocando a pallone con i suoi amici quando, a un certo punto, un cinghiale lo ha aggredito: è successo a Castellaneta Marina, comune in provincia di Taranto. Il 14enne a causa delle lesioni riportate è stato trasferito in ospedale dove la notte scorsa è stato operato. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma non è chiaro se riporterà dei danni permanenti.

Ha riportato delle lesioni ai tendini

L'adolescente si trovava vicino alla sua abitazione con i suoi amici: a un certo punto l'animale si è avvicinato a loro e ha improvvisamente aggredito il ragazzo. Sul posto sono così intervenuti gli operatori sanitari del 118, che – dopo aver fornito le prime cure sul posto – hanno trasferito il giovane in ospedale per delle lesioni importanti alla mano sinistra: il ragazzo avrebbe infatti perso la funzionalità del mignolo e avrebbe riportato delle lesioni ai tendini. È stato quindi operato al Policlinico di Bari. Sulla questione è intervenuta anche l'associazione Cia Due Mari che ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo e a lui ha augurato una pronta guarigione.

Morto un uomo dopo aver investito un branco di cinghiali

Il direttore Vito Rubino ha poi spiegato che nel territorio i cinghiali stanno causando diversi incidenti: solo due mesi fa, un imprenditore agricolo della provincia di Foggia era morto in un incidente stradale dopo uno scontro con un branco di cinghiali. Su quanto registrato in questi mesi, si è espressa anche la Confederazione italiana agricoltori Puglia: "Non è più possibile continuare a ignorare o a pensare che bisogna proteggere l'animale piuttosto che difendere l'uomo".