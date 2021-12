Ragazza tenta suicidio lanciandosi dal ponte ad Ascoli Piceno, poliziotto la afferra al volo Solo sporgendosi con tutto il corpo dal parapetto ed afferrandole i pantaloni l’agente è riuscito a salvarla. L’episodio sul Ponte Maggiore di Ascoli Piceno.

A cura di Antonio Palma

Una situazione di difficoltà personale e di sconforto stava per trasformarsi in tragedia in questi giorni di festività natalizie ad Ascoli Piceno dove una giovane donna marchigiana è stata salvata da morte certa solo grazie a i riflessi pronti di un poliziotto che l'ha affettata appena in tempo prima che si gettasse nel vuoto da un ponte . L'episodio si è consumato nei giorni scorsi nel centro storico di Ascoli Piceno, sul Ponte Maggiore. La ragazza aveva scelto proprio quel luogo per porre fine alla sua vita in maniera tragica. Per sua fortuna però ha incrociato un poliziotto della Polizia Stradale di Ascoli Piceno che, seppur libero dal servizio, ha subito capito cosa stesse accadendo ed è intervenuto salvandole la vita.

Pochi secondi hanno separato la giovane donna marchigiana da morte certa. L'agente, che era alla guida della propria autovettura, si è accorto che la ragazza, salita sul parapetto, restava pericolosamente in bilico sul ponte e ha deciso di intervenire senza indugiare. Ha parcheggiato immediatamente l'auto a bordo strada ed è sceso di corsa lanciandosi verso di lei a grandi falcate e riuscendo infine ad afferrarla appena in tempo. Il poliziotto in un primo momento ha cercato di afferrare la ragazza per il giaccone ma la presa non è rivelata sufficiente a trarla in salvo. Come raccontano dalla Questura di Ascoli Piceno, solo sporgendosi con tutto il corpo dal parapetto ed afferrandole i pantaloni l’agente è riuscito miracolosamente a recuperarla e a trascinarla a terra, portandola definitivamente in salvo. Infine l'agente ha calmato la ragazza e stabilizzata e ha potuto richiedere il supporto dei propri colleghi e dei soccorsi medici per approfondire le dinamiche che hanno portato la giovane donna a tentare un gesto così estremo.