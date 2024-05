Ragazza di 20 anni ha un arresto cardiaco in stazione a Cagliari, agente di polizia la salva in extremis

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì scorso a Cagliari dove una ragazza di soli 20 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava in un negozio nella stazione a Piazza Matteotti. Per fortuna, però, l'intervento di un agente della Polfer che le ha praticato tutte le manovre salvavita ha evitato il peggio.

I poliziotti sono stati avvicinati da una passeggera che ha segnalato loro la presenza della giovane priva di sensi in un negozio della stazione. Gli agenti hanno subito raggiunto l'esercizio e hanno trovato la ragazza stesa a terra incosciente. Alcune persone cercavano inutilmente di rianimarla. Non si percepiva il battito e aveva gli arti freddi.

Il capo turno sovrintendente della polizia, responsabile del settore operativo del compartimento Polfer, dopo aver allontanato tutti i presenti, si è avvicinato alla ragazza e con l'aiuto di un altro agente e della donna che l'aveva inizialmente soccorsa, ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco. Dopo diverse compressioni la 20enne si è ripresa, iniziando a respirare autonomamente ed è stata affidata poi alle cure del 118 che l'ha trasporta in ospedale.

Solo qualche settimana fa un episodio del genere era accaduto anche a Davide Patron, maestro di inglese famosissimo su Instagram e TikTok, colpito da arresto cardiaco a soli 25 anni mentre si trovava a bordo di un treno diretto a Parigi. È riuscito a salvarsi grazie all'intervento dei presenti che hanno iniziato a fare il massaggio cardiaco e a usare il defibrillatore. "Spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso", aveva detto in un post condiviso sui social.