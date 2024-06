video suggerito

Raccontava la sua malattia sui social, muore a 51 anni: “Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala” È morta a 51 anni Barbara Carron, ex vicepresidente del Padova Calcio, che sui social aveva raccontato la sua malattia. Da qualche mese aveva scoperto di avere una recidiva di tumore al seno: “L’universo toglie e restituisce. Credo che la Vita si regga su questo equilibrio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Quando ho saputo della mia malattia è stato l’inizio di un viaggio, la paura e la scoperta di una me che non conoscevo. L’universo toglie e restituisce. Credo che la Vita si regga su questo equilibrio: Dare e Avere. Ho dato un senso a ciò che mi era successo ed ho ricevuto tanto amore".

Con queste parole, scritte qualche mese fa, la sorella di Barbara Carron ne ha annunciato la morte a soli 51 anni, avvenuta giovedì. Era ricoverata in clinica. La donna era molto seguita sui social network dove raccontava la sua malattia. Originaria di Asolo, ex vicepresidente del Padova Calcio tra il 2005 e il 2013, stava affrontando la recidiva di un tumore al seno.

Barbara aveva scritto il messaggio pubblicato dalla sorella sulla propria pagina Instagram cinque mesi prima di sapere che il cancro era tornato. Fino al 25 maggio la donna aveva aggiornato i suoi follower circa le sue condizioni di salute. "Non pensate di avere tempo in eterno perché non è così. Vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni. Che di tempo ce ne sia in abbondanza: non è così. Il tempo è un'incognita e noi dobbiamo approfittarne perché ogni cosa è regalata, è un dono. Un dono meraviglioso che la Madre Terra ci mette a disposizione", aveva scritto nel suo ultimo post, aggiungendo: "Tutto cambia. Questa per me si cambia fortuna. Questa per me si traduce in sincronia di situazioni che poi ne creano altre ed altre ancora".

Leggi anche Eleonora stroncata dalla leucemia in meno di un anno: la 27enne raccontava la sua battaglia online

"Non ho mai amato Michela Murgia, ma su una cosa aveva ragione: il cancro non è una battaglia. Io ti accolgo. Ti ringrazio per il messaggio che mi stai dando e ti lascio andare", scriveva in un altro messaggio Barbara, che era consigliera delegata e legale rappresentante del gruppo Carron, San Zenone degli Ezzelini, una delle più importanti aziende italiane nel settore edilizio.