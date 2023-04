Quinoa bianca richiamata dal mercato per presenza di pesticidi: l’avviso del Ministero della salute Il richiamo della Quinoa bianca è stato disposto dallo stesso produttore per possibile presenza del pesticida Chloropyros e di clorati. Si tratta di sostanze ora vietate a causa di possibili danni sulla salute umana, nello specifico per gli effetti genotossici e neurotossici sui bambini.

A cura di Antonio Palma

Una serie di lotti di Quinoa bianca sono stati richiamati dal mercato a causa di un rischio chimico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di pesticidi vietati dalle normative europee. Come recita l'avviso pubblicato oggi dal Ministero della salute sul portale dedicato ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il prodotto in questione è la Quinoa bianca venduta a marchio Calleris – Linea Più

L'alimento coinvolto dal richiamo è prodotto e confezionata per l’azienda Calleris Snc da Agritrade Sac nel proprio stabilimento in Perù e venduto in sacchetti da 500 grammi ciascuno. Numerosi sono i lotti di produzione interessati dal richiamo datato 3 aprile 2023.

Nel dettaglio, i lotti interessati sono quelli con numero 222159QU e temine minimo di conservazione fissato al 08/12/2023; numero 222193QU con Tmc 12/01/2024; lotto 222207QU con Tmc 26/01/2024, lotto 222252QU con Tmc 09/03/2024, lotto 222269QU con Tmc 26/03/2024, lotto 222278QU con Tmc 05/04/2024, lotto 222318QU con Tmc 14/05/2024, lotto 223009QU con Tmc 09/07/2024 e lotto 223037QU con Tmc 06/08/2024.

Il richiamo della Quinoa bianca è stato disposto dallo stesso produttore per possibile presenza del pesticida Chloropyros e di clorati. Il pesticida, usato per uccidere dei parassiti tra cui insetti e vermi e usato in agricoltura dal 1965, è stato vietato dalla Commissione Europea già tre anni fa con un regolamento che ne ha proibito la vendita e l'uso. La decisione era arrivata dopo la conferma da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) che la sostanze causa danni sulla salute umana, nello specifico per gli effetti genotossici e quelli neurotossici sui bambini. Negli Stati Uniti, l’EPA ha vietato totalmente la commercializzazione l’utilizzo di queste sostanze già nel 2015.

Nei giorni scorsi, sempre per presenza di pesticidi, il Ministero della Salute aveva già diffuso altri richiami di quinoa bianca, uno relativo al marchio Lina con tutti i lotti e termini minimi di conservazione compresi tra il 26/11/2023 e il 15/08/2024 e uno relativo al marchio Samrat con idue lotti numero 123025QU e 123046QU e i Tmc 25/07/2024 e 15/08/2024.