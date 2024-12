video suggerito

Quanto spenderanno gli italiani per le feste di Natale: tra viaggi e regali via un quarto dello stipendio Secondo una indagine di Altroconsumo gli italiani per le prossime feste di Natale spenderanno in media 490 euro, una cifra superiore ai 446 euro del 2023 e pari a circa un quarto del reddito familiare mensile: la voce più cara sono i viaggi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Natale sempre più caro per gli italiani. Quest'anno si prevede che spenderanno in media 490 euro, una cifra superiore ai 446 euro del 2023 e pari a circa un quarto del reddito familiare mensile. È quanto emerge da una indagine realizzata da Altroconsumo con le previsioni sulle spese per il periodo delle prossime festività natalizie.

Dai dati raccolti tra il 21 e il 28 ottobre 2024 su un campione di 1.186 italiani di età compresa tra i 18 e i 74 anni (distribuiti come la popolazione per età, genere, livello di istruzione e area geografica) emerge che, nonostante circa uno su tre voglia spendere meno dello scorso anno, alla fine la spesa pianificata è di quasi 50 euro superiore al 2023.

Un italiano su dieci immagina di dover investire di più in viaggi e vacanze, con un budget che aumenta del 50% rispetto a quanto preventivato l’anno scorso. Chi pensa di partire ha messo a preventivo una spesa media di 413 euro per qualche giorno di vacanza, molti di più rispetto ai 282 euro previsti lo scorso anno, complice probabilmente anche il rincaro dei prezzi dei biglietti aerei fino al 50%.

Ma attenzione ai regali ad amici e parenti: tra i prodotti più acquistati – limitando l’analisi a chi pensa di spendere – i "regali per gli adulti" rappresentano la voce principale, con una spesa media di 166 euro, seguiti dai giocattoli per bambini (82 euro). Le cene e i pranzi festivi con la famiglia e gli amici pure si confermano una voce importante, con una spesa media di 119 euro, seguiti dalle feste di Natale e Capodanno nei locali per cui è prevista una spesa media di 97 euro e da cene e pranzi con colleghi di lavoro per cui si spenderanno 61 euro.

Per quanto riguarda le abitudini, gli italiani confermano che durante le feste di Natale non possono fare a meno di pranzi e cene con amici e parenti non conviventi (78%), ma anche dei mercatini (56%) e delle celebrazioni religiose (34%).