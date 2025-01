video suggerito

Quanto durerà il maltempo sull'Italia con pioggia e neve: schiarite in arrivo, le previsioni meteo Le previsioni del meteorologo e divulgatore Paolo Sottocorona. "Nei prossimi giorni avremo ancora fenomeni meteo su Alta Toscana, Liguria e Basso Piemonte, ma non intensi. Nella seconda parte della settimana arriveranno schiarite e un aumento delle temperature", ha spiegato a Fanpage.it.

A cura di Eleonora Panseri

La fase di maltempo intenso che ha interessato l'Italia la scorsa settimana farà sentire ancora qualche effetto nei prossimi giorni, all'incirca fino a giovedì 23 gennaio.

Le cose però sono destinata a cambiare a breve. Il blocco anticiclonico che ha causato la persistenza alle nostre latitudini di un vortice di bassa pressione si sta rapidamente assottigliando sotto la spinta incalzante di un flusso atlantico.

Come ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo e divulgatore scientifico Paolo Sottocorona, "oggi (martedì 21 gennaio, ndr) avremo ancora dei fenomeni, ma non intensi. Mercoledì il tempo migliorerà ulteriormente al Centro e al Sud, mentre al Nord-Ovest ritornerà un po' di maltempo. Nella seconda parte della settimana, invece, avremo qualche schiarita e saliranno le temperature".

Quanto durerà il maltempo e dove pioverà nei prossimi giorni

Mercoledì 22 gennaio transiterà infatti sul nostro Paese una nuova perturbazione, la settima del mese di gennaio, che attraverserà rapidamente le regioni settentrionali, coinvolgendo marginalmente quelle centrali. "Sono previsti fenomeni moderati, nella zona che comprende Alta Toscana, Liguria e basso Piemonte", precisa Sottocorona.

"Dopodiché, nei giorni successivi, il tempo sarà abbastanza buono. Nella giornata di sabato 25 gennaio ci sarà ancora qualcosa sul Nord-Ovest, ma niente di intenso. Avremo comunque tempo invernale, incerto ma con qualche schiarita", aggiunge.

Nevicate sulle Alpi solo oltre i 1000 metri

Dopo le abbondanti nevicate della scorsa settimana, non sono attese precipitazioni abbondanti nelle prossime ore.

"Avremo poco apporto, forse giusto nella parte del basso Piemonte, sulle Alpi Marittime Cozie, per intenderci (la prima parte, partendo da Ovest, ndr). Sulle altre zone e anche sull'Appennino, dove le temperature sono più alte, non ci saranno grandi nevicate. Qualcosa la vedremo ma molto probabilmente solo sopra i 1000/1200 metri", spiega il meteorologo.

"La scorsa settimana ha fatto freddo e quindi ha nevicato anche a bassa quota, ma in questi giorni non ci saranno maltempo forte né temperature particolarmente basse. Al Nord sulle Alpi occidentali dovrebbe cadere qualche fiocco in più, ma sulle altre zone invece avremo ben poco. Non ci aspettiamo quantità significative", precisa.

Schiarite in arrivo: dove e quando si alzeranno le temperature

Come osserva ancora Sottocorona, dovremo aspettarci un cambiamento anche dal punto di vista delle temperature.

"Si manterranno sui valori di questi giorni, che sono stati relativamente alti, ma nella seconda parte della settimana tenderanno addirittura ad aumentare ulteriormente. – spiega – Anche negli ultimi giorni del mese freddo non ce ne sarà. E al momento guardando più lontano, sempre con tutte le cautele del caso, cali di temperature importanti non se ne vedono".