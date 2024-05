video suggerito

Quanto dura l'ondata di maltempo in arrivo sull'Italia e dove pioverà: le previsioni meteo di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Giuliacci a Fanpage.it: "Ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, con piogge e temporali soprattutto sul Centro Nord fino al 29 maggio. Poi entro il 3 giugno comincerà l'estate con il ritorno dell'anticiclone africano".

A cura di Ida Artiaco

"Sono in arrivo sull'Italia una serie di perturbazioni che porteranno pioggia e rovesci soprattutto al Centro Nord fino al prossimo 29 maggio. Poi, finalmente arriverà l'anticiclone africano che porterà l'estate sul nostro Paese".

Sono queste le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quali saranno le condizioni climatiche sulla Penisola nei prossimi giorni e cosa dobbiamo aspettarci nell'ultima metà di maggio, quando l'Italia sarà alle prese con una forte ondata di maltempo.

Meteo, maltempo al Centro Nord: dove pioverà

Secondo Giuliacci, facendo una proiezione fino a 10 giorni, quindi fino a fine mese, "pioverà ancora per più di una settimana soprattutto al Centro Nord e quasi tutti i giorni. Già nel pomeriggio/ sera di oggi, lunedì 20 maggio, cadrà pioggia abbondante in particolare sul Bresciano, la Toscana e al Centro, poi anche sulla Sardegna, dove sono attesi eventi di forte intensità".

La situazione non migliorerà nei giorni successivi. "Domani, martedì 21 maggio, già nella notte una nuova perturbazione porterà pioggia e temporali su tutto il Centro Nord e al mattino ancora rovesci e temporali sempre nelle stesse zone tranne che sul Nord Ovest. La sera pioverà solo su Triveneto e sulle Alpi Centro Orientali – ha continuato l'esperto -. Mercoledì 22 maggio un'altra perturbazione raggiungerà il Centro Nord, migliorerà la sera ma si riaccenderà giovedì 23 portando rovesci e temporali ancora su tutto il Centro Nord. Venerdì 24 ci saranno rovesci al nord per una terza perturbazione, i cui effetti si vedranno anche sabato 25 maggio, mentre domenica 26 la pioggia arriverà anche al Centro Sud".

Quanto durerà la nuova ondata di maltempo in Italia: le previsioni

Il maltempo persisterà almeno fino mercoledì 29 maggio, quando la fase piovosa potrebbe finalmente terminare. È sempre Giuliacci a spiegare il perché: "Entro il 3 giugno dovrebbe arrivare l'anticiclone africano al Sud e al Centro. È in questo momento che comincerà la vera estate, in leggero ritardo rispetto agli anni precedenti. Questo perché anche l'anticiclone africano è in ritardo sulla sua tabella di marcia di circa 150 chilometri. In genere ci impiega 15 giorni per percorrerli ed è per questo che arriverà a inizio giugno e non a metà maggio come di solito".