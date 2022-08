Quanto ci costerà la crisi del gas: rincari da 250 euro al mese per ogni famiglia Secondo i calcoli delle associazioni di consumatori, sugli italiani si abbatterà una vera e propria “stangata d’autunno” con nuovi rincari delle bollette di luce e gas.

A cura di Antonio Palma

Il rientro dalle ferie si prevede molto amaro per molti italiani a causa della crisi energetica che sta affrontando il Paese e che farà impennare ulteriormente le bollette di luce e gas e di conseguenza anche i prezzi di beni e servizi. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, infatt,i sono in arrivo maxi bollette per tutti, secondo i calcoli delle associazioni di consumatori ed esercenti.

Secondo l'Unione nazionale consumatori, una famiglia tipo, nel quarto trimestre dell'anno si ritroverà a pagare luce e gas circa 250 euro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel dettaglio, in un anno si tratta di oltre 2.850 euro, 1.121 euro per la luce (+39%) e 1.731 euro per il gas (+27%).

Ovviamente molto dipenderà dalla procederà di aggiornamento periodico delle tariffe di luce e gas da parte di Area a Ottobre ma i prezzi record del gas sulle quotazioni internazionali dell'energia non fanno ben sperare. Secondo il Codacons, le previsioni infatti sono nefaste. Anche ipotizzando uno scenario ottimistico con un incremento delle tariffe ad ottobre del +15% per la luce e del +20% per il gas, la stangata complessiva sulla spesa energetica raggiungerebbe nel 2022 quota +965 euro a famiglia (+380 euro la luce, +585 euro il gas) rispetto alla spesa sostenuta per le medesime forniture nel 2021.

La stessa Arera a inizio agosto aveva sottolineato la necessità di interventi mirati, segnalando un incremento delle bollette del 100% nei mesi successivi. Il Governo ha disposto misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi con lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto a quelle già stanziate nei precedenti trimestri, ma per le associazioni dei consumatori si deve fare ancora molto.

"Urgono nuovi interventi da parte del governo, con stanziamenti ben superiori a quelli inseriti nel decreto Aiuti. Andiamo incontro a una stangata rispetto allo scorso anno" ha dichiarato il presidente dell’Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona

Il fatto è che i prezzi dell'energia influiranno anche sui costi dei beni. Secondo Codacons, i primi effetti già al rientro dalle ferie con i prezzi degli alimenti aumentati del 10% su base annua. "A causa degli aumenti di prezzi e tariffe che stanno per abbattersi sugli italiani si determinerà una vera e propria “stangata d’autunno” sulle tasche dei consumatori in media pari a +711 euro annui a famiglia tra settembre e novembre" calcolano dall'associazione.