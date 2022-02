Quanti militari italiani saranno mobilitati per la crisi Russia-Ucraina e dove andranno Il governo italiano è pronto a dispiegare 3400 soldati lungo i confini europei più vicini all’Ucraina per difendere il Vecchio Continente dall’aggressione russa.

«È il nuovo 11 settembre, le relazioni internazionali stanno per cambiare e la guerra va fermata: per questo serve un aiuto concreto agli ucraini per difendersi». È il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, intervenuto alla Camera dopo l'intervento urgente del premier Mario Draghi, a scandire le parole più forti sulla guerra in Ucraina. Il presidente del Consiglio, d'altronde, ha spiegato che l'Italia è pronta a intervenire con circa 3400 soldati all'interno del bacino della Nato per difendere i confini europei. Per ora nessun invio dei nostri militari sul suolo ucraino, ma un dispiegamento per rafforzare i più vicini confini europei: a nord nelle Repubbliche baltiche (Lettonia, Lituania ed Estonia) e a sud tra Romania, Ungheria e Slovacchia.

Di questi 3400 soldati italiani alcuni sono già in questi territori: ad esempio ce ne sono ben 240 in Lettonia, ma anche forze navali e velivoli in Romania. Di questi militari, poi, circa 1400 sono uomini e donne dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Tutte le forze saranno dispiegate nell'area di responsabilità della Nato e non c’è nessuna autorizzazione implicita dell’attraversamento dei confini ucraini.

«L’Italia e la Nato – ha spiegato Draghi- vogliono trasmettere un messaggio di unità e solidarietà alla causa ucraina e di difesa dell’architettura di sicurezza europea». Quindi ha ringraziato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e le forze armate «per la loro prontezza e la loro preparazione».

La crisi è stata definita dal premier «di portata storica» e per questo, secondo il governo, sarà difficile e lunga da ricomporre. Questo perché, è convinto Draghi, «sta confermando l’esistenza di profonde divergenze sulla visione dell’ordine internazionale mondiale, che non sarà facile superare». Quindi l'esecutivo ha invitato la maggioranza e l'opposizione a unirsi in un momento d'emergenza nazionale, in cui potrebbero essere coinvolti direttamente i nostri uomini e le nostre donne delle Forze armate.