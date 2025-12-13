Quando tornano neve, pioggia e freddo: le previsioni meteo di Giuliacci prima di Natale

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it per la settimana che precede il Natale: “In arrivo tre perturbazioni che tra il 18 e il 21 dicembre porteranno pioggia e calo termico soprattutto al Nord e neve sulle regioni alpine e sull’Appennino centro-settentrionale”.

Sarà il prossimo un Natale innevato? È ancora presto per dirlo, ma sicuramente alcuni fiocchi cadranno fino a qualche giorno prima delle attese festività, insieme alla pioggia e a un calo termico soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Sono queste almeno le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato come sarà il meteo della settimana in corso e dei giorni che precedono il Natale quando, complici tre diverse perturbazioni, sull'Italia torneranno rovesci, anche di forte intensità, un calo delle temperature soprattutto al Nord e neve oltre i mille metri sia sulle regioni alpine che sull'Appennino centro-settentrionale.

In arrivo tre perturbazioni sull'Italia: dove e quando pioverà

"Fino domenica 14 dicembre avremo tempo ancora gradevole, con disagi per la nebbia e gelate al Centro e al Nord al mattino. Poi, da lunedì 15 – ha spiegato Giuliacci – arriva una prima perturbazione dalla Francia, che porterà piogge su Liguria e Sardegna. A questa perturbazione martedì 16 se ne unirà una seconda in arrivo dal sud della Spagna. Avremo piogge su tutto il Nord, anche forti sulla Liguria, sulle regioni tirreniche, sulla Calabria e sulle isole maggiori, proprio per l'azione congiunta di queste due perturbazioni che daranno vita ad un vortice di bassa pressione prima in prossimità della Sardegna e poi via via verso il Meridione, tant'è che mercoledì 17 dicembre sono previste piogge ovunque, seppur deboli, sulle regioni Adriatiche, abbondanti sul resto dell'Italia. Giovedì 18 dicembre ci sarà un breve miglioramento e poi una terza perturbazione a partire da domenica 21 dicembre sbarcherà sulle regioni di Nord Ovest e il 22 si propagherà alle regioni adriatiche, almeno fino alla Vigilia di Natale".

Le previsioni neve e freddo di Giuliacci: di quanto caleranno le temperature

Secondo l'esperto, sono attesi due cali di temperature: "Il prima è previsto tra il 16 e il 18 dicembre, di circa 5 o 6 gradi al Nord, mentre al centro calano poco e al sud addirittura aumentano. Tra il 18 e il 19 le temperature risalgono ovunque, poi tra il 21 e il 22 dicembre ci sarà un nuovo crollo termico soprattutto al Nord. Attenzione anche alla neve: tra il 16 e 17 dicembre ci saranno nevicate sulle alpi centro-occidentali a quote intorno a mille metri, il 21 altre nevicate sulle regioni alpine intorno ai mille metri, e infine prima della Vigilia di Natale fiocchi cadranno anche sul versante tirrenico dell'Appennino centro-settentrionale a quote tra i mille e 1300 metri".