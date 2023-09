Quando torna il caldo e quanto dura l’effetto dell’anticiclone: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it è in arrivo dal 27 settembre una fase calda, con bel tempo al Nord e temporali pomeridiani al Sud, che però non durerà molto: “Tra il 4 e il 10 ottobre fresche e temporalesche correnti atlantiche porteranno fresco e temporali”.

A cura di Ida Artiaco

"Dopo la parentesi fredda di questi giorni, arriverà una fase più calda che durerà da domani, mercoledì 27 settembre, fino al prossimo 3 ottobre, con bel tempo al Nord e temporali pomeridiani al Sud. Ma poi, entro la prima settimana di ottobre, arriveranno fresche e temporalesche correnti atlantiche che porteranno a un nuovo calo delle temperature".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni, quando è atteso il ritorno, seppur breve, del caldo.

Quando torna il caldo dopo il maltempo

Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, "dopo la parentesi fredda dei giorni scorsi, che è ancora in atto su gran parte dell'Italia, seguirà una fase relativamente calda che durerà fino al 3 ottobre. Dire che farà caldo, però, è una espressione che va chiarita, perché la sensazione di calore non è uguale per tutti".

Leggi anche Quando tornerà il caldo dopo i temporali: le previsioni meteo di Giuliacci

Da qui alla prima settimana di ottobre inclusa si avvicenderanno 3 fasi meteorologiche: "Terminata la fase fresca, ce ne sarà una più calda e poi ancora torneranno temperature più fresche accompagnate da temporali e che dureranno fino al 10 ottobre", ha precisato l'esperto.

Quanto dura il caldo e quando tornano i temporali

Dunque, ha spiegato Giuliacci, "la prima fase durerà fino al primo ottobre: ci sarà caldo al Centro Nord ma con rovesci e temporali pomeridiani sulle regioni meridionali tranne che sulla Campania. Le temperature massime saranno comprese tra i 24 e i 28 gradi. La seconda fase sarà quella compresa tra il 2 e il 3 di ottobre: sarà caratterizzata da bel tempo ovunque grazie all'alta pressione, che non è africana perché sospinge aria che arriva dall'Atlantico passando per il Marocco, e che si estenderà anche al Sud, portando caldo e bel tempo. In questo periodo sulla Puglia e sulle Isole Maggiori potremmo raggiungere anche i 30 gradi".

Ma poi cambierà tutto: "Tra il 4 e il 10 ottobre arriveranno fresche e temporalesche correnti atlantiche. Nello specifico, tra il 4 e il 5 ottobre le temperature scenderanno prima al Centro Nord e poi al Sud. Il 4 avremo i primi rovesci e temporali su Alpi, Triveneto, Liguria, il 5 pioverà su quasi tutto il Centro Nord e tra il 6 e il 7 ottobre le piogge si estenderanno anche al Sud. Le temperature andranno via via a scendere anche di 4 o 5 gradi su tutta la Penisola, quindi con massime su 24 o 25 gradi", ha concluso il colonnello Giuliacci.