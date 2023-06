Quando sarà dimesso Papa Francesco dopo l’operazione, la nota del Vaticano “Il Santo Padre ha riposato bene durante la notte. Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze” Lo comunica il direttore della Sala Stampa della santa Sede Matteo Bruni.

A cura di Biagio Chiariello

Continua regolare il decorso post-operatorio per Papa Francesco dopo l'intervento di laparotomia all'addome effettuato la scorsa settimana al Gemelli di Roma dal chirurgo Sergio Alfieri. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede. Ancora non ci sono notizie precise su quando Bergoglio tornerà a Santa Marta dalla convalescenza, anche se si sa che tutte le udienze sono sospese in via precauzionale fino al 18 giugno.

Il Direttore della Sala Stampa del Vaticano, Matteo Bruni, ha comunica che "il Santo Padre ha riposato bene durante la notte. Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze, e pertanto sta programmando la dimissione per i prossimi giorni".

E ha aggiunto che "durante la mattinata il Santo Padre si è dedicato all’attività lavorativa. Prima di pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’Eucarestia”.

Nonostante la degenza ospedaliera il Pontefice non ha interrotto il lavoro, il contatto con la gente (è di due giorni fa lo scambio di lettere con gli infermieri del Reparto di Neuropsichiatria infantile e Neuro Pediatrico del Gemelli) e, naturalmente, la preghiera, alla quale nell'ultima settimana si sono uniti anche i fedeli di ogni parte del mondo.

Tantissimi gli auguri al Papa. Anche Mario Grech, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, gli ha rivolto un messaggio in un'intervista a Fanpage.it, rassicurando “Il Santo Padre gode di ottima salute e questo ci auguriamo sempre, perché abbiamo bisogno della guida di Francesco in questo momento particolare della storia”.