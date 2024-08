video suggerito

Quando finirà il "grande caldo estivo" e come sarà il tempo a settembre: le tendenze meteo di Sottocorona Dopo i picchi di temperatura fino a 37 gradi, si prospetta un abbassamento dei valori massimi sulla nostra penisola. Già a partire da questa settimana, infatti, alcuni temporali a Centro-Sud imporranno lo stop definitivo al grande caldo dell'Estate. A dirlo a Fanpage.it è il meteorologo Paolo Sottocorona: "Il grande caldo è già finito. Settembre? Mese ancora bello ma senza picchi di caldo con temperature nella norma".

A cura di Gabriella Mazzeo

Quando finirà il grande caldo della stagione estiva? Per il meteorologo Paolo Sottocorona, quell'ondata è già terminata. Resta, secondo quanto detto a Fanpage.it, un "mezzo caldo". Per dirla con le parole del meteorologo, restano temperature elevate ma perfettamente in linea con il quadro di fine agosto e inizio settembre degli ultimi anni.

"Il punto di partenza è che non si possono fare previsioni a lunghissimo termine, quelle vere e proprie che hanno un senso arrivano fino a un massimo di 5 o 7 giorni. Più in là non hanno molto valore perché il margine di probabilità di vedere avverare le previsioni si abbassa – spiega -. Ci sono comunque modi di rifarsi a una situazione ipotetica, ma più che di una previsione si tratta di una tendenza. Con questa premessa possiamo dire che nei prossimi due o tre giorni, le temperature tenderanno a diminuire soprattutto a Centro-Sud a causa dei temporali previsti nella zona degli Appennini tra ieri e oggi".

"Più in generale, possiamo dire che dai primi di settembre i valori risaliranno di qualche grado e che si assesteranno su un caldo comunque più moderato. Potremmo riassumere con l'espressione ‘leggermente sopra la media', anche se la media si calcola sulla base di circa 40 anni e come sappiamo negli ultimi anni la temperatura del Pianeta è aumentata di quasi due gradi. Con questa formula intendiamo dire che la colonnina di mercurio toccherà valori sì elevati, ma non lontani da quello che ci si aspetta ormai dal mese di settembre".

Quando finirà il grande caldo dell'Estate sull'Italia e si abbasseranno le temperature

Possiamo già mettere un punto alla parentesi di grande caldo estivo con punte fino ai 37 gradi. "Il grande caldo è già finito – ha spiegato Sottocorona -. Restano temperature comunque elevate ma lontane da quelle estreme dell'Estate. Adesso abbiamo quello che volgarmente definiremmo un ‘caldo normale'. Sono valori comunque alti, ma non lontanissimi dalla media alla quale siamo abituati".

Il processo di ulteriore abbassamento delle temperature inizierà questa settimana e andrà avanti ancora per un paio di giorni. Almeno fino a giovedì 29 agosto, secondo il meteorologo. "C'è una tendenza a una diminuzione delle temperature – ha ribadito – soprattutto al Centro-Sud. A Nord questa diminuzione dovrebbe restare blanda, anche se i temporali che tra ieri e oggi dovrebbero verificarsi sulle zone dell'Appennino a Centro-Sud faranno mancare la parte centrale di riscaldamento della penisola. Mancando quella zona, le temperature rimarranno più basse. Questo abbassamento si spalmerà nei prossimi due o tre giorni e arriverà quasi fino alla fine della settimana".

Per la prossima settimana, quella che va da lunedì 2 settembre a domenica 8, non dovrebbero esserci grandi rialzi sulla colonnina di mercurio. Le temperature scenderanno pur mantenendosi su valori medio-alti. Non ci saranno però punte di calore: come spiega il meteorologo, non dovrebbero esserci ulteriori cali ma neppure impennate di grande caldo estivo.

La tendenza meteo per il mese di Settembre

"Questa è generalmente la tendenza per tutto il mese di settembre: temperature elevate ma senza picchi. Ovviamente bisogna ricordarsi che la temperatura della nostra atmosfera è aumentata di quasi due gradi, quindi la nuova normalità si assesta su valori che definiremmo "leggermente sopra la media" di quanto calcolato in un arco di 40 anni. Con gli sconvolgimenti dell'ultimo periodo e un rifacimento dei conti, ci renderemmo conto che un range tra i 27 e i 30 gradi per le temperature massime di settembre è la nuova norma" ha sottolineato il meteorologo.

La tendenza per il mese di settembre, secondo il meteorologo, non prevede particolari sconvolgimenti. Sarà un mese caldo ma dai valori assolutamente nella norma. "Un po' fuori dalle medie calcolate sulla base di 40 anni, ma è qualcosa che sappiamo già" ha ricordato Sottocorona.

All'inizio del mese i valori della colonnina di mercurio dovrebbero trovare un nuovo equilibrio abbassandosi di circa 4 gradi rispetto a quelli attuali. Non dovrebbero esserci estremi, né verso i 40 gradi né verso i 18. I valori delle temperature massime saranno presumibilmente ta i 27 e i 30 gradi.