Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto, calendario e orari per Natale 2024 Il calendario delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in occasione delle feste di Natale subirà diversi cambiamenti di data e anche di ora. Previsto uno slittamento in avanti dei due concorsi con un recupero il lunedì successivo. Quando ci saranno le estrazioni durante le feste di Natale e Capodanno.

A cura di Antonio Palma

Cambia il calendario delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto per le festività di Natale e Capodanno 2024. Questa settimana e la prossima, infatti, le consuete estrazioni delle due lotterie subiranno diversi cambi di data e in alcuni casi anche di ora a causa dei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio. Non ci saranno estrazioni a Natale e Santo Stefano con recuperi previsti nei giorni seguenti mentre nei giorni delle vigilie il tutto verrà anticipato di qualche ora.

Secondo il regolamento del Lotto e quello del Superenalotto, infatti, non possono essere effettuate estrazioni nei giorni festivi. Dunque, per recuperare l’estrazione mancante, sono stati previsti alcuni cambiamenti di data con rimodulazione delle estrazioni anche nei giorni successivi e che inevitabilmente sfoceranno in giornate che normalmente non prevedono estrazioni come il lunedì.

Come cambia il calendario delle estrazioni del SuperEnalotto a Natale e Capodanno

Le consuete quattro estrazioni del Superenalotto, che avvengono il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato, questa settimana si accorceranno a tre perché non ci sarà quella di giovedì 26 dicembre. Il concorso numero 205 infatti verrà posticipato a venerdì 27 dicembre 2024 e di conseguenza slitteranno anche quelli successivi fino al recupero di lunedì 30 dicembre 2024. Ecco i cambiamenti in dettaglio delle estrazioni del SuperEnalotto in occasione della festività Natalizie

Concorso N°205 di giovedì 26 dicembre posticipato a venerdì 27 dicembre 2024

posticipato a 2024 Concorso N°206 di v enerdì 27 dicembre posticipato a sabato 28 dicembre 2024

posticipato a 2024 Concorso N°207 di sabato 28 dicembre posticipato a lunedì 30 dicembre 2024

Quando si recuperano le estrazioni del Lotto per le Feste di Natale: il calendario

Il cambiamento di data per Natale riguarda anche le estrazioni del Lotto. Come stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei giorni delle Vigilie le estrazioni saranno anticipate alle 18.30 anziché alle 20 mentre salterà l’estrazione del giorno di Santo Stefano. Il primo concorso del Gioco del Lotto del nuovo anno si svolgerà regolarmente giovedì 2 gennaio 2025. Ecco le modifiche delle estrazioni del Gioco del Lotto.

martedì 24 dicembre alle ore 18.30;

venerdì 27 dicembre alle ore 20.00;

sabato 28 dicembre alle ore 20.00;

lunedì 30 dicembre alle ore 20.00;

martedì 31 dicembre alle ore 18.30