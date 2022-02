Quando arriverà il vaccino anti Covid per i bambini da 0 a 5 anni Nei giorni scorsi Pfizer ha chiesto all’ente regolatore Usa l’ok all’immissione in commercio dell’immunizzante per i più piccoli. Ma in Italia quando arriverà il vaccino contro il Covid per la fascia da 0 a 5 anni?

In primavera anche nel nostro Paese potrebbe arrivare il vaccino contro il Covid per la fascia di età 0-5 anni. Lo ha spiegato il coordinatore del Cts Franco Locatelli a Sky Tg24 sottolineando che anche in questo caso saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio "ulteriormente ridotto" rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. "Direi che potrebbe essere ragionevole – ha detto rispondendo ad una domanda – ipotizzare l'orizzonte dell'inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera".

Pfizer chiede alla Fda ok per il vaccino agli under 5

Una bella notizia che arriva a pochi giorni dalla richiesta di Pfizer per l'autorizzazione d'emergenza alla Food and Drug administration per il suo vaccino ai bambini dai 6 mesi ai 5 anni: la somministrazione per loro negli Stati Uniti potrebbe essere disponibile già entro il mese di febbraio. Per la fascia 5-11, l’approvazione dell’Fda è arrivata ad ottobre, e da dicembre è stato possibile immunizzare anche i bambini in Italia. Verosimilmente le stesse tempistiche si avranno anche per gli 0-5. Per il preparato ai bambini dai sei mesi ai 5 anni, da quanto si apprende, si userà una dose pari ad un decimo di quelle usate per gli adulti e il ciclo comprenderà in un primo momento due inoculazioni.

Governo: "Attendiamo con fiducia vaccino per i più piccoli"

Sul vaccino contro il Covid per la fascia d'età più giovane si è già espresso con favore il sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa, diverse settimane fa: “Confidiamo che già entro fine marzo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli – aveva spiegato l’esponente dell’esecutivo di Mario Draghi, parlando sempre a Uno Mattina lo scorso mese – attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia”.