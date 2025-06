Amerigo Vespucci a Livorno da oggi, dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo

video suggerito

Da oggi 4 giugno a domenica 8 giugno 2025, la Nave Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare, sarà a Livorno. È la penultima tappa "Tour Mediterraneo" che ha toccato diverse città italiane e che si conclude a Genova. Varata nel 1931, la nave ha compiuto una circumnavigazione globale dal luglio 2023 per promuovere la cultura italiana nel mondo.

A cura di Biagio Chiariello

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la conclusione del Tour Mondiale 2023-2025 della nave scuola Amerigo Vespucci, che si concluderà tra una settimana a Genova, in occasione della Giornata della Marina Militare. Prima di approdare nel capoluogo ligure, il celebre veliero farà una sosta a Livorno, dove sarà accolto da celebrazioni solenni e da una grande partecipazione popolare.

La nave, attualmente impegnata nel Tour Mediterraneo, approderà al Molo Capitaneria nelle prime ore del mattino di mercoledì 4 giugno, per poi salpare nuovamente nella mattinata di domenica 8 giugno. Nel corso di questi giorni sarà possibile visitare gratuitamente la nave scuola per chi si è registrato online. I posti per poter accedere sono però tutti sold out.

Si tratta della 17ª e penultima tappa dell’itinerario che sta riportando in patria il simbolo galleggiante della Marina Militare.

Amerigo Vespucci a Livorno, orari e giorni delle visite a bordo

Dal 4 all’8 giugno la storica nave scuola della Marina Militare italiana, l’Amerigo Vespucci, farà dunque tappa al porto di Livorno. Come già avvenuto nelle città precedenti, anche qui sarà possibile salire a bordo gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria.

L’arrivo della nave sarà accolto con una cerimonia ufficiale di benvenuto, a cui prenderanno parte le principali autorità civili e militari della città. La celebrazione sarà impreziosita dalle esibizioni musicali della Banda della Brigata Folgore, della Fanfara dell’Accademia Navale e della Fanfara della Scuola dei Marescialli e Brigadieri, che accompagneranno con le loro note l’ingresso trionfale dell’Amerigo Vespucci nel porto.

Durante la permanenza a Livorno non mancheranno momenti di grande spettacolo: nella mattinata di giovedì 6 giugno, tra le 11:30 e le 11:45, si svolgerà un aviolancio con i paracadutisti del Reparto Attività Sportive dell’Esercito, mentre nel pomeriggio, tra le 17:00 e le 18:00, sarà la volta dei paracadutisti del Reggimento Tuscania, che regaleranno al pubblico una seconda emozionante discesa dal cielo.

La partenza, prevista per la mattina di domenica 8 giugno, sarà un altro momento solenne. L’Amerigo Vespucci lascerà il porto di Livorno accompagnata da un corteo storico con i gonfaloni della Repubblica Marinara di Pisa e salutata dalle associazioni remiere locali, in uno spettacolo suggestivo che rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che avranno l’opportunità di assistervi.

La visita della nave è gratis: prenotazioni biglietti sold out

L’ingresso a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci è gratuito, ma richiede obbligatoriamente una prenotazione anticipata sul sito web. Tuttavia, tutti i posti disponibili per la tappa di Livorno sono ormai esauriti, e chi desidera visitare il celebre veliero dovrà attendere la tappa conclusiva del tour, in programma a Genova il 10 giugno.

Ogni utente potrà riservare fino a un massimo di quattro ingressi, ciascuno associato a un biglietto singolo e nominale. Durante la procedura online sarà possibile selezionare il giorno e l’orario desiderato per la visita. Al termine della registrazione, si riceverà via email una conferma con il QR code da presentare all’ingresso della nave.

È importante sapere che, una volta completata la prenotazione, non sarà possibile modificare né l’orario selezionato né i nominativi indicati.