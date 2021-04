Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 14 aprile, reso noto dal Ministero della Salute, è la provincia di Napoli quella con il maggior numero di casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in termini assoluti: ne sono 1.326. Seguono quella di Torino, con 781 nuovi positivi, e quella di Bari, con 655 unità in più rispetto a ieri. Male anche la provincia di Roma, al quarto posto a livello nazionale tra quelle con il maggior numero di infezione giornaliere: ne sono state diagnosticate 562 in più rispetto al giorno precedente, mentre in quella di Milano ne sono state 550. Si segnala anche l'andamento della provincia di Palermo, da qualche giorno in zona rossa, dove i nuovi casi oggi sono 566.

Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione con le province in cui il contagio sta correndo più velocemente: