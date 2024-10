video suggerito

Punta da un calabrone, Serena muore a 54 anni in pochi minuti. Il figlio: "Mai avuto problemi o allergie" Serena Vicari è mancata giovedì 3 ottobre. La donna è stata trovata senza vita in bagno dalla famiglia. Sembra che a causare la morte sia stato un arresto cardio-circolatorio.

A cura di Elisabetta Rosso

Facebook | Serena Vicari

Stava pulendo la camera quando ha sentito un calabrone pungerle la coscia. Serena Vicari, 54 anni, di San Zeno di Montagna, provincia di Verona, è scesa al piano di sotto per mostrare al marito le due punture che si erano gonfiate sulle gambe, va poi in bagno per disinfettare le ferite. Dopo qualche minuto il marito non vedendola uscire bussa alla porta, entra e la trova sdraiata sul pavimento.

Il marito e i figli hanno subito chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero del 118. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Il cuore infatti aveva già smesso di battere a causa di un arresto cardio-circolatorio provocato dalle punture dei calabroni. L'ipotesi più probabile è che sia stato causato da uno shock anafilattico in seguito alle due punture degli insetti.

Dopo la morte della donna, il 3 ottobre, il figlio più grande, Luca, 32 anni, ha raccontato a l'Arena: "Non ci diamo ancora una spiegazione. Mia mamma non ha mai avuto problemi di allergie o simili. Non ci sono mai stati episodi particolari che lasciassero presupporre fosse allergica o che potesse accusare simili reazioni da punture di calabroni". Sembra anche che le punture non abbiano provocato subito reazioni gravi, oltre a gonfiare leggermente, avevano causato un leggero mal di testa alla donna.

Serena Vicari, casalinga, era conosciuta e benvoluta in paese. Suo marito, Lorenzo Zanolli, lavora per i Servizi forestali, lei si era trasferita dopo il matrimonio da Mantova, la sua città di origine, oltre trenta anni fa. Vicari ha lasciato due figli, Luca, 32 anni ed Emanuele, 21.

I funerali si celebrano oggi, sabato 5 ottobre, nella chiesa parrocchiale di San Zeno di Montagna. Il sindaco di San Zeno di Montagna, Maurizio Castellani, ha dopo la morte di Serena Vicari ha commentato: "In questi momenti si fatica a trovare le parole per descrivere quanto accaduto. È stato un fulmine a ciel sereno che ha scosso tutti. Serena era una donna solare, quando la incontravi ti salutava con un grande sorriso. Era davvero stimata da tutti".