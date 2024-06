video suggerito

Pulmino si schianta contro il muro di una casa: 8 feriti, tre soccorsi in gravi condizioni Grave incidente stradale sulla Strada Provinciale di Arcidosso, in provincia di Grosseto, dove un bus per trasporto persone si è scontrato con un muro di recinzione di un'abitazione privata. Otto persone sono rimasta ferite, tre in modo grave. Il sinistro è avvenuto martedì 18 giugno senza fortunatamente coinvolgere altri veicoli.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Vigili del Fuoco

Incidente stradale sulla Strada Provinciale di Arcidosso, in provincia di Grosseto, dove un bus per trasporto persone si è scontrato con un muro di recinzione di un'abitazione privata. Otto persone sono rimasta ferite, tre in modo grave. Il sinistro avvenuto oggi, martedì 18 giugno, si è verificato senza fortunatamente coinvolgere altri veicoli.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arcidosso ha estratto dall'abitacolo del mezzo tre feriti rimasti incastrati, precisamente gli occupanti dei posti anteriori del bus, e li ha poi affidati poi al personale sanitario del 118 sopraggiunto sul luogo dell'incidente, che ha provveduto al loro trasporto in ospedale con elisoccorso.

La squadra ha inoltre aiutato gli altri cinque occupanti il mezzo con ferite più lievi. L'incidente è avvenuto in via Pietro Pifferi intorno alle 13.30.

Foto Vigili del Fuoco

Le otto persone che sono rimaste ferite nell'incidente, oltre che dagli elisoccorsi Pesago 1 e Pegaso 3, sono stati soccorse dalle ambulanze Misericordia di Arcidosso, Misericordia di Piancastagnaio, Misericordia di Cinigiano, Misericordia di Castel del Piano e automedica di Castel del Piano.

Secondo quanto riporta Il Tirreno, i feriti sono otto uomini: un 43enne trasportato in codice 3 a Siena, un uomo di 31 anni trasportato in codice 2 a Siena, un 52enne portato a Grosseto in codice 2, un 51enne e un 52enne in codice 2 a Grosseto, altri tre feriti in codice 1 a Grosseto.

Come spiegato dalla stampa locale, la circolazione stradale è stata immediatamente interrotta in entrambi i sensi di marcia, anche per permettere le operazioni di soccorso e ai carabinieri di effettuare i rilievi di rito. Non sono state ancora chiarite le cause dell'incidente sulle quali si sta indagando. A provocare lo schianto potrebbe essere stato un guasto tecnico così come una disattenzione del guidatore.