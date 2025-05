Pulmino per disabili prende fuoco nel traffico, paura e mezzo distrutto a San Benedetto Sul posto sono accorsi i vigili del fuco che hanno provveduto a spegnere le fiamme ma per il mezzo purtroppo nulla da fare. Il furgone è andato distrutto e l’incendio ha interessato anche alcune delle auto in sosta. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Momenti di paura oggi tra le strade di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, quando un pulmino per disabili ha preso improvvisamente fuoco nel traffico. L'allarme nella piena mattinata di venerdì 9 maggio, intorno alle 9.45, in Via Trento dove in quel momento transitavano numerosi veicoli e persone. Fortunatamente l'autista del mezzo si è accorto subito del fumo che usciva dal vano motore e ha fatto scendere tutti a bordo dando l'allarme e non si sono registrati feriti o intossicati dal fumo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuco che hanno provveduto a spegnere le fiamme ma per il mezzo purtroppo nulla da fare. Il furgone è andato distrutto e l'incendio ha interessato anche alcune delle auto in sosta. Come si vede dai video dei pompieri, il pulmino infatti si è fermato nella stretta strada con le auto parcheggiata su entrambi i lati.

Prima che i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto potessero spegnere l'incendio con l’utilizzo di liquido schiumogeno, le fiamme si sono propagate coinvolgendo altre tre auto parcheggiate. Sul posto anche gli agenti di Polizia Locale ed i Carabinieri che indagheranno sulle cause. Secondo quanto accertato, il mezzo distrutto faceva parte dei Servizi Sociali del Comune di Grottammare e all’interno del pulmino c’erano l’autista, un’assistente ed un ragazzo, tutti sani e salvi.

Inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino anche per i contestuali lavori stradali poco distanti e il mercato settimanale che hanno mandato la viabilità in tilt . Per risolvere i problemi il comune ha anche deciso di spegnere un semaforo. "I Servizi comunali, di concerto con il Comando di Polizia Locale, hanno immediatamente predisposto tutte le misure del caso per agevolare il transito dei veicoli nell’area e garantire il deflusso del traffico con il minimo disagio possibile" ha spiegato l’assessore alla Polizia Locale e Viabilità del Comune.

"A tale scopo è stato deciso di disattivare temporaneamente l’impianto semaforico che governa l’alternanza del traffico sul ponte dell’Albula, all’estremità nord del lungomare. È inoltre in corso la predisposizione di un’apposita ordinanza che disciplinerà l’impiego del semaforo nei giorni di maggiore afflusso di traffico, in modo da garantire una più agevole percorribilità del tratto di lungomare nord" ha aggiunto.