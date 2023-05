Prova a incendiare l’abitazione della ex e le manda foto di una pistola davanti casa sua: arrestato Per la donna l’incubo era iniziato un anno fa, quando l’uomo con cui aveva avuto una relazione in passato ha cominciato a tempestarla di messaggi, insulti e minacce, fino alla foto di una pistola scattata nel quartiere della ex. Nel Cosentino, arrestato 57enne per stalking.

A cura di Teresa Fallavollita

Dai continui e ossessivi messaggi si era passati a ingiurie e intimidazioni, fino a vere e proprie minacce di morte. L’incubo di una donna residente in provincia di Cosenza si è finalmente concluso con l’arresto del suo persecutore.

L’uomo, un 57enne anche lui originario della provincia calabrese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Cosenza con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex fidanzata.

La persecuzione della donna era cominciata lo scorso anno, quando aveva incontrato il 57enne con cui in passato aveva avuto una relazione. In quell’occasione i due si erano scambiati i numeri di telefono, e da allora la donna era precipitata in un inferno: l’uomo, infatti, aveva cominciato a tempestarla di messaggi, mostrando comportamenti ossessivi e sempre più violenti.

Si era ben presto passati a ripetute ingiurie, insulti e gravi minacce.

E alle parole erano seguiti i fatti: l’uomo infatti si sarebbe reso colpevole di vari danneggiamenti, tra cui il tentativo di dare fuoco all’abitazione della ex.

La donna, stremata e impaurita dalla situazione, già a inizio mese si era recata negli uffici della Squadra Mobile di Cosenza, raccontando la sua condizione agli agenti.

Non soddisfatto della condizione di terrore di cui la donna era ormai prigioniera, l’uomo era andato avanti con le intimidazioni fino al culmine, raggiunto a metà mese: il 13 maggio, infatti, la donna aveva ricevuto una foto di una pistola. Dietro l’arma, sullo sfondo, il quartiere di residenza della vittima.

La donna ha immediatamente allertato la Polizia, con una segnalazione al numero per le emergenze, e subito sono scattate le ricerche, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza: l’uomo è stato individuato nei pressi della sua residenza e messo in stato di fermo.

Lo stalker era in possesso di una pistola, trovata dagli agenti nella sua auto, mentre nella sua abitazione sono state rinvenute 35 cartucce di arma comune da sparo, detenute illegalmente.